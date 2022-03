Borkheide

Zu den regelmäßigen Teilnehmern des Frühstücks für Schwangere und junge Eltern im Borkheider Gemeindehaus gehört Cathleen John und ihr vier Monate alter Sohn Ruben. Die gebürtige Luckenwalderin lebt seit vier Jahren in Borkheide und hat das Angebot des Familienzentrums schon bei ihrem dreieinhalbjährigen Sohn Constantin in Anspruch genommen.

„Der Austausch ist wichtig, man erfährt neue Sachen aus Borkheide und kann mit den Kindern einfach mal aus dem Alltag raus“, lobt die zweifache Mutter das Treffen, das jeden ersten Dienstag im Monat stattfindet und von Marlies Biniok und ihrer Kollegin Ursula Gätke angeboten wird.

Gute Organisation und ein offenes Ohr

Das Schwangeren- und Eltern-Frühstück gibt es in der Waldgemeinde bereits seit 2012, genauso lange existiert das Familienzentrum Borkheide-Borkwalde, das in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Die gute Organisation sowie das offene Ohr für Fragen schätzt Cathleen John an den Treffen im Borkheide Gemeindehaus, bei dem seit letztem Jahr auch Sozialarbeiterin und Schwangerschaftsberaterin Ramona Folgner von der Medizinischen Einrichtungsgesellschaft Teltow teilnimmt.

„Ich helfe bei den zentralen Themen rund um Elterngeld und Kindergeld, beantworte Fragen zu wann und wo, bei welchen Stellen was beantragt werden kann, und helfe auch beim Ausfüllen der Formulare. Man muss nicht zu mir kommen, wenn man ein Problem hat, sondern auch wenn man Fragen hat.“ Die Erfahrung zeigt, so Folgner, dass die Frauen von ihrem kostenfreien Beratungsangebot nichts wussten. „Die meisten Zugänge kommen über Hebammen, Gynäkologen und Familienzentren. So kann ich unsere Angebote niederschwellig anbieten.“

Genießt die Zeit im Borkheider Gemeindehaus: Cathleen John mit ihrem Sohn Ruben (4 Monate). Quelle: Johanna Uminski

Auch Cathleen John hat sich beim Ausfüllen des Elterngeldantrages von Ramona Folgner helfen lassen. „Ich finde so ein Angebot nicht selbstverständlich, weil man sonst extra zu Beratungsstellen fahren muss. Das ist nervig, gerade auch mit einem Kind“, sagt die Borkheiderin das Angebot direkt vor Ort.

Auch Themen rund ums Stillen und Rückbildungsgymnastik spielen bei den Treffen eine Rolle. Der Kontakt zu den an anderen Müttern bereichert Cathleen John. „Das ist eine super Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen. Als ich mit meinem ersten Sohn schwanger und wir hierherzogen, kannte ich niemanden und durch die Angebote des Familienzentrums konnte ich einen Freundeskreis aufbauen.“

Ein Thema bei den regelmäßigen Treffen ist die Suche nach einem Kitaplatz: Katrin Glamann mit ihrem Sohn Erik (1 Jahr), und Ulrike Müller mit ihrer Tochter Anna (11 Monate). Quelle: Johanna Uminski

Aufgrund der Coronaauflagen konnte das Treffen für Schwangere und junge Eltern im Borkheider Gemeindehaus nicht mehr stattfinden, aber wenn es ging, dann hat Katrin Glamann versucht es einzurichten, immer zu kommen. Ein Thema in der Gruppe ist aktuell die Suche nach einem Kitaplatz. „Hier ist alles voll. Ich stehe in der Kita in Michendorf und Beelitz-Heilstätten auf der Warteliste“, berichtet die Borkheiderin.

Das Kitathema beschäftigt auch Ulrike Müller, die mit ihrer elf Monate alten Tochter Anna ins Brücker Gemeindehaus gekommen ist. Für die gebürtige Borkheiderin ist es ihr erstes Kind. „Der Austausch mit den anderen Müttern ist wichtig, auch das Feedback, dass man in bestimmten Situationen nicht alleine ist.“ Vor allem die ersten Zähnchen machen ihrer Tochter gerade ganz schön zu schaffen, berichtet die junge Mutter. „Es ist erschreckend, dass sie so schreit und brüllt. Sie ist sonst nicht so. Aber die Mütter hier kennen das und sagen, dass das normal ist und ich mir keine Gedanken machen muss.“

Pandemie hat alles verändert

Das Frühstück für Schwangere und junge Eltern gehört zum Grundangebot jedes Familienzentrums, erklärt Marlies Biniok, die Leiterin des Familienzentrums Borkheide-Borkwalde seit November 2017 ist. Neben Ramona Folgner konnte auch Wenke Büdke vom Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig für das Familienzentrum Borkheide-Borkwalde gewonnen werden, erklärt Biniok. „Sie unterstützt uns bei dem Frühstücksangebot für Schwangere und junge Eltern seit November 2017.“

Doch die Pandemie hat auch dieses Angebot im Borkheider Gemeindezentrum verändert. „Vor Corona haben Wenke Büdke und ich das Essen für das Frühstück eingekauft und vorbereitet. Die Schwangeren und junge Eltern sind dazugekommen und haben einen Obolus von zwei Euro bezahlt. Seit Corona bieten wir Kaffee, Tee und Wasser an und die Eltern bringen ihr Frühstück mit“, erklärt die Leiterin des Familienzentrums, die dankbar für die zum Teil jahrelange Kooperation mit Gesunde Kinder und Schwangerschaftsberatung ist. „Es ist eine große Bereicherung für das Angebot.“

Das Angebot soll den Teilnehmern einen Rahmen bieten, indem sie sich über Themen wie Geburt, Stillen, Dreimonatskoliken oder Zahnen austauschen können. „Die Teilnehmer schätzen unser Angebot, weil sie auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Schwangeren und jungen Eltern zu vernetzen. Gerade diejenigen, die in die Waldgemeinde zuziehen und noch keine sozialen Kontakte haben und so Freundschaften entstehen“, sagt Marlies Biniok. Die Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Familienzentrums Borkheide-Borkwalde findet am 24. Juni statt.

Von Johanna Uminski