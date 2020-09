Borkheide

Sie sind weich und farbenfroh und sollen in schwierigen Momenten Brustkrebspatientinnen Trost und Hoffnung spenden: kleine und große Stoffherzen, die von fleißigen Nähbienchen mit viel Liebe genäht wurden. Zur Aktion „Herzen gegen Schmerzen“, die bereits zum dritten Mal stattfindet, ruft Schirmherrin Ines Renner auf.

Übergeben werden die Polster anschließend an das Brustzentrum im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam, wo die Kissen schon sehnsüchtig erwartet werden, weiß Renner zu berichten. „Schwester Anne-Gret hat schon auf meinen Anruf gewartet, weil die Herzen so schön sind und von den Patientinnen dankbar angenommen werden.“

Im letzten Jahr wurden stolze 75 Kissen von fleißigen Nähbienchen und Helfern genäht. Quelle: Johanna Uminski

Das Ziel des letzten Jahres mit insgesamt 75 selbst genähten Herzen soll dieses Mal nicht nur wieder erreicht, sondern gerne überschritten werden, sagt die Borkheiderin. „Schön wäre, wenn wir die Marke von 100 schaffen. Genäht werden soll den ganzen Oktober über. Daher haben wir die Aktion auch „Oktober Challenge“ genannt“, erklärt die vierfache Mutter. Normalerweise findet die Nähaktion im Rahmen der Borkheider Gesundheitswoche statt, die sich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie lediglich auf das Sport- und Drachenfest konzentrierte.

Der Kontakt zum Potsdamer Brustzentrum entstand über Betroffene aus Familien und Freundeskreisen, sagt Ines Renner. „Die Idee ist quasi binnen Minuten in unserem Nähkreis entstanden“, erinnert sich die Schirmherrin. Regelmäßig treffen sich Näh-Anfänger und Profis im Speisesaal der Borkheider Grundschule, um sich auszutauschen, Wissen weiterzugeben und einfach nur in geselliger Runde Spaß zu haben. „Seit Corona nicht mehr, aber wir nähen alle privat zu Hause weiter“, so Renner.

Lächeln ins Gesicht zaubern

Der aktuelle Näh-Aufruf findet aus gegebenem Anlass nicht im Speiseraum der Schule statt, sondern bei jedem privat zu Hause, erklärt die Borkheiderin. „Schön wäre, wenn wieder viele Generationen sich daran beteiligen, wie im letzten Jahr auch. Auch Kinder können ihren kleinen Beitrag zu dem Projekt beitragen“, sagt die 46-Jährige. Daher möchte die Initiatorin im nächsten Schritt auch die fleißigen Helfer und Nähbienchen aus dem letzten Jahr kontaktieren, wie sie verrät.

Neben tatkräftiger Unterstützung werden Stoffspenden sowie Füllmaterial für die Kissen benötigt. Die Schablonen für den Stoffzuschnitt stellt Ines Renner zur Verfügung. „Der Stoff sollte Baumwolle sein, sodass man diesen kochen kann. Das Motiv kann gerne bunt und farbenfroh sein, damit die Herzkissen den Patientinnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern – egal, welche Sorgen sie in diesem Moment auch haben“, betont das Gemeinderatsmitglied.

Schenken anderen Trost (von links): Jessica Kraatz, Nadine Harth, Beate Geske, Ulrike Petrus und Ines Renner nähten auch im letzten Jahr Herzen für Brustkrebspatientinnen und Bekleidungsstücke für Frühchen und Sternenkinder. Quelle: Johanna Uminski

Angesprochen fühlen sollen sich alle, die bei dem Projekt mitmachen möchten, so Renner. „Wir brauchen jegliche Unterstützung, sei es beim Zuschneiden des Stoffes, beim Nähen, Wenden, Bügeln, Stopfen oder Naht verschließen.“ Wer sich hinter der Nähmaschine nicht wohlfühlt, kann trotzdem mitmachen und helfen. „An jedes Herzkissen kommt ein Pappherz, das mit ein paar tröstende Worte an die Patientinnen beschriftet wird.“

„Herzen gegen Schmerzen“ für das Brustzentrum Potsdam. Kontakt Ines Renner, 0170/45 08 457.

Von Johanna Uminski