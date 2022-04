Borkheide

Emsig krabbeln die knapp einen Zentimeter großen Insekten über einen kleinen Hügel. Rote Waldameisen haben auf dem Borkheider Rodelberg ein neues zu Hause gefunden und fühlen sich dort sichtlich wohl, freut sich Holger Meyer. Am Ostersonntag entdeckte der Borkheider die kleinen Tiere zufällig beim Spazierengehen auf der Wiese In den langen Stücken.

„Ich habe vorläufig einen Schutz aus Metall über das Nest gebaut“, erklärt der 62-Jährige, der hofft, dass sein Provisorium durch einen besseren Schutz aus Holz ersetzt wird. „Diese kleine Bastelarbeit kann von einem der Gemeindemitarbeiter bestimmt rasch erledigt werden“, so der Vorschlag des Borkheiders.

Viele Insekten und Zauneidechse

Das „Haus“ der Roten Waldameisen besteht nicht aus einem klassischen großen Ameisenhaufen aus Baumnadeln, sondern einem kleinen Hügel, einem Erdloch mit vielen kleinen Eingängen, beschreibt er. Holger Meyer hofft, dass sich durch sein beherztes Eingreifen die Waldameisen ungestört entwickeln können und fordert, dass auf das Mähen und Mulchen des Rodelberges im Interesse des Artenschutzes ganzjährig komplett verzichtet wird.

„Der Rodelberg ist ein richtiges Naturerlebnis für viele Insekten und Tiere wie der Zauneidechsen, die hier herumlaufen. Das Abmähen und Wegmulchen mit der Fräse ist für die Tiere eine Katastrophe“, so seine Einschätzung. Die Besucher des Rodelberges sorgen von ganz alleine dafür, dass sich die Natur nicht übermäßig entwickelt. Ein weiterer Eingriff in die Natur ist daher überflüssig und kostet Geld, betont der Naturfreund, der sich bereit erklärt, die entsprechenden Hinterlassenschaften wie Papierabfälle, Zigarettenstummel, Flaschen oder Feuerstellen auf dem Rodelberg ab und zu aufzusammeln.

Schild verweist auf die besondere Bedeutung der Roten Waldameise hin: Holger Meyer hat neben dem selbst gebauten Schutzdach für die Insekten noch ein Hinweisschild aufgestellt. Quelle: Johanna Uminski

„Vielleicht würde neben dem Schutz für die Waldameise ein Hinweisschild auf den Naturschutz schon ausreichen, dass die Menschen mehr Rücksicht nehmen.“ Ein vorläufiges selbst gebautes Schild hat der Borkheider bereits neben dem Zuhause der Roten Waldameisen angebracht. Es steht von Seiten des Amtes nichts entgegen eine „Schutzpyramide“ zu errichten. Auch aus dem Ortsentwicklungsausschuss Borkheide am 26.04.2022 gab es dazu ein positives Votum, heißt es aus dem Brücker Amt auf MAZ-Anfrage.

„Eine endgültige Entscheidung über das Anliegen von Herrn Meyer wird in der Gemeindevertretung getroffen werden“, so Presseprecher Kai Fröhlich. Bereits im Mai 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung beschlossen, dass der Schnitt von gemeindeeigenen Flächen auf wenige Male im Jahr umgestellt wird. Mäharbeiten erfolgen erst nach den Blühzeiten, erklärt der Amtsmitarbeiter weiter.

Mahd nicht vollkommen aussetzen

„Die Gemeindearbeiter entscheiden selbstständig über die geeigneten Zeitpunkte. Es ist wichtig, dass die Mahd nicht vollkommen ausgesetzt wird, da dadurch die Wiese allmählich verwildern würde und damit ihren Artenreichtum verliert.“ Statt Wiesenblumen würden sich dann konkurrenzstärkere Pflanzen ansiedeln und die eigentlich erwünschten Gewächse verdrängen, so die Erklärung aus der Brücker Amtsverwaltung.

„Dieser vollkommen natürlichen Entwicklung könne man durch extensive Mahdintervalle, erfahrungsgemäß zwei Mal im Jahr nach der Blüte, entgegensteuern, um derartige Pflanzen zurückzudrängen.“ Der Bereich rund um das „Schutzhaus“ der Roten Ameise auf dem Rodelberg werde beim Mähen selbstverständlich ausgelassen, so Kai Fröhlich.

Die Vorteile der Roten Waldameise, die auf der Liste der gefährdeten Arten steht, liegen für Holger Meyer klar auf der Hand. „Sie sind ein wichtiger Teil des Ökosystems im Wald, weil sie viele Forstschädlinge wie den Borkenkäfer fressen, mit dem wir hier auch zu kämpfen haben“, erklärt er. „Sie sind ein Teil der Nahrungskette und sind Nahrungsgrundlage für viele Tiere wie dem Grünspecht.“

Von Johanna Uminski