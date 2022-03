Borkheide

Viel Zuspruch und Mitgefühl erfährt Olesia Mitskevich nach der MAZ-Berichterstattung über den Krieg in ihrer Heimat Ukraine. „Es gibt so viele nette und hilfsbereite Menschen in Borkheide und Umgebung“, sagt die dreifache Mutter, die seit 2015 in Borkheide wohnt. Viele Bewohner sind bereit, ihre Häuser für ukrainische Flüchtlinge bereitzustellen, sagt sie. „Ich bin total dankbar für eine solche Einheit der Menschen.“

Der Krieg tobt in der Ukraine weiter und schwerer denn je. Das berichtet Olesia Mitskevich, die täglich Kontakt zu ihrer Familie und ihren Freunden in ihrer Heimat hat. „Charkow ist teilweise zerstört. Zivilisten sind in der U-Bahn oder in Luftschutzkellern, weil es zu Hause oder in den Wohnungen nicht mehr sicher ist“, erklärt die 45-Jährige.

Tankstellen sind leer oder zerstört

„Kinder und alte Menschen sterben in der Ukraine“, sagt sie. „Gestern traf eine Bombe das Perinatalzentrum in Charkow. Es gibt Tote und Verletzte unter den Neugeborenen und jungen Müttern“, so die Berichte ihrer Freunde aus der Ukraine.

In Charkow herrsche Chaos, die Geschäfte seien zu. „Freiwillige aber machen alles, was möglich ist, um die restlichen Produkte aus den Lebensmitteldepots zu holen und unter der Bevölkerung zu verteilen“, weiß die dreifache Mutter.

Die Situation in ihrer Heimat belastet Olesia Mitskevich schwer. Es kostet sie viel Überwindung, über die schrecklichen Ereignisse und Bilder in der Ukraine zu sprechen. „Täglich riskiert mein Volk sein Leben. Die Infrastruktur ist kaputt. Es gibt nur noch kaltes Wasser in den Häusern, nichts mehr. Tankstellen stehen entweder leer oder sind zerstört. Zivilisten nutzen Kerzen, aber das Netz funktioniert noch“, berichtet die Borkheiderin.

Das ist eine Zeitlupenbombe

Olesia Mitskevich hofft, dass die Familie ihres Mannes die Flucht nach Litauen zu Verwandten schafft. „Da ist es sicher und ich hoffe, dass es klappt.“ Ihre Eltern und Schwiegereltern wohnen in der Hafenstadt Feodossija auf der Krim.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dessen ungeachtet, dass die Krim im Moment zu Russland gehört, haben unsere Eltern sich damit nicht abgefunden und glauben, dass es eine barbarische Annexion war“, betont die gebürtige Ukrainerin. „Die Krim war schon immer ein Zankapfel, daher ist die Situation nicht sicher. Ich würde sagen, das ist eine Zeitlupenbombe.“

Freunde und Verwandte der Borkheiderin stecken in Charkow fest. „Und manche von ihnen wollen gar nicht flüchten. Es gibt eine allgemeine Mobilisierung, alle Männer kämpfen und die Frauen wollen nicht ohne ihre Männer wegfahren. Sie wollen sich nicht trennen. Das nenne ich die Kraft des Geistes und des Willens.“

Zu den Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Delegierten sagt Olesia Mitskevich, dass sie keine Illusionen habe. „Ich bin mir absolut sicher, dass Putin wahnsinnig ist. Daher sind die vernünftigen Argumente auf diesem Weg vergeblich.“ Die gebürtige Ukrainerin wartet und bangt jeden Tag, dass ihre Freunde endlich Charkow verlassen können. „Sie wollen den Weg über die Westukraine nehmen. Das hat aber bisher noch nicht geklappt.“

Von Johanna Uminski