Borkheide

Dank der Initiative von Gemeindevertreterin Roswitha Schlesinger öffnet das Borkheider Corona-Testzentrum in Kooperation mit dem DRK ab dem 19. Februar täglich, außer sonntags. „Die Idee hatte ich schon in der Weihnachtszeit“, sagt die Borkheiderin, die sich für den Amtsbereich eine Teststelle wünschte, die zu Zeiten aufhat, die vor allem Berufstätigen und Pendlern entgegenkommen, berichtet Schlesinger.

„Solche Sachen haben mich bewegt. Daher habe ich bereits Anfang Januar Kontakt mit dem Brücker Amt, dem Borkheider Bürgermeister sowie dem DRK aufgenommen.“ Jetzt kann man sich von Montag bis Donnerstag von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 19, außerdem samstags von 10 bis 12 Uhr kostenfrei testen lassen. Die bekannte Testzeit am Freitag von 9.30 bis 14 Uhr bleibt bestehen.

Roswitha Schlesinger erhält beim DRK einen Vertrag als Ehrenamtliche und kann auf das Team von Freiwilligen zurückgreifen, die sich beim Start der Testungen in Borkheide im April 2021 gemeldet hatten. Weitere Helfer sind immer willkommen, um die Planung flexibler zu gestalten. Die Borkheiderin sagt, dass die Termine des Testzentrums in Borkheide längerfristig geplant sind.

„Die Testungen am Freitag durch das DRK selbst bleiben bestehen“, so Schlesinger. Das Testzentrum ist zunächst ein Versuch, ob es angenommen wird und ist so lange geöffnet, bis sich die Corona-Lage zum Frühjahr oder Sommer hin wieder beruhigt, erklärt das Gemeinderatsmitglied. „Im Herbst würde es dann wieder weitergehen. Abhängig von der Politik.“

Von Johanna Uminski