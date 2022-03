Borkheide

Große Freude herrscht bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Borkheide. In einem kleinen feierlichen Rahmen übergab der Vize-Amtswehrführer Danny Hatscher ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) an die Brandschützer der Waldgemeinde. „Das MTF hat eine große Bedeutung für das gesamte Amt Brück“, betont Hatscher.

Das Ziel sei, dass jeder Löschzug im Amtsbereich ein eigenes MTF hat. „Jetzt fehlt nur noch einer“, sagt der Vize-Amtswehrführer. Das Fahrzeug soll nicht nur die Jugendarbeit in den Wehren bereichern, sondern spielt auch eine große Rolle bei Sturm- oder Brandeinsätzen, erklärt Danny Hatscher. „Kameraden können vor Ort auch mit Wasser, Tee oder Bockwurst unterstützt werden.“

Neben dem Schlüssel übergab Danny Hatscher dem Borkheider Ortswehrführer Sascha Hohenstein noch ein kleines Geschenk, das er an den neuen Schlüsselbund des Autos anbrachte. „Jedem Fahrzeug füge ich einen kleinen Rettungssatz mit Gurtmesser und Federkörner bei. Wenn die Kameraden mit dem MTF als erste am Einsatzort ankommen, dann können sie vielleicht schon eine Scheibe einschlagen“, erklärt Hatscher.

Kupplung funktionierte nicht mehr

Fünf Jahre haben die Borkheider Brandschützer auf das neue Fahrzeug gewartet, betont Sascha Hohenstein. „Es war schwer, den Antrag im Amt Brück durchzubekommen, aber jetzt ist er da, in der Ausführung wie wir es wollten, mit Navi, Klimaanlage und Anhängerkupplung“, freut sich der Borkheider Ortswehrführer. Das alte MTF der Wehr, ein T4, war kaputt, erklärt Hohenstein. „Die Kupplung funktionierte nicht mehr.“

Als Ersatz erhielten die Borkheider Brandschützer leihweise einen Mannschaftstransportwagen aus Brück. „Ich freue mich, dass wir jetzt unser eigenes MTF in Borkheide haben“, betont der Ortswehrführer. Aus- und umgebaut wurde der Ford Transit von Marcel Mika aus Alt Bork. „Ich freue mich, dass wir als fast ortsansässige Firma dieses Fahrzeug umgebaut haben“, sagt der Geschäftsführer von FTM-Service GmbH.

Ein- und Umbauten

Der neue Neun-Sitzer wird nicht nur als Transportwagen für die Mannschaft beispielsweise zu Lehrgängen oder zum Austauschen einer Mannschaft an einem Einsatzort verwendet, sagt Sascha Hohenstein, Borkheider Ortswehrführer. „Als Amtsgerätewart habe ich mit dem MTF auch Material wie Masken, Desinfektionsmittel und Filter ausgefahren.“

Der „nackte“ Ford Personentransporter hat 35.000 Euro gekostet, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher des Brücker Amtes. „Dann sind folgende Ein- und Umbauten hinzugekommen wie Sicherheitsfolierung, Außendurchsage, Blaulichtbalken, Heckwarneinrichtung, Ladetechnik, da die Feuerwehr-Fahrzeuge im Gerätehaus permanent an einer Ladeerhaltung hängen, Funktechnik, Navi, Ladungssicherungssysteme, Halterungen für Atemschutzgeräte, Beschriftung sämtlicher Bedienelemente. Insgesamt noch mal 24.000 Euro.“

Das Fahrzeug wurde komplett mit Haushaltsmitteln bezahlt. 2017 wurde das alte Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) von Borkheide ausgemustert, leihweise hielt das Brücker MTF Einzug in Borkheide. „Der Wagen kommt jetzt wieder zurück nach Brück“, erklärt Fröhlich.

Aufgrund von Ausschreibungen und Fristen hat die Auslieferung des Fahrzeuges gedauert, sagt der Amtsmitarbeiter. „Es dauert so lange, weil erst das Auto ausgeschrieben werden musste, und nach Abschluss und Lieferung im September 2021 konnte erst der Um- und Ausbau ausgeschrieben werden, der auch wieder an Fristen gebunden war.“

Von Johanna Uminski