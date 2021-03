Borkheide

Borkheide hofft, in der zweiten Jahreshälfte in einen ganz neuen Fördertopf zu fallen, um bei der Finanzierung des Millionenprojektes „Neuer Schulcampus“ unterstützt zu werden. „Es soll dann eine Förderrichtlinie des Landes Brandenburg für die Schulinfrastruktur geben“, erklärt Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister. Wie dieser Fördertopf und die Bedingungen konkret aussehen, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, so der ehrenamtliche Ortschef weiter. „Die Förderrichtlinien gibt es noch nicht.“

Heiß auf die neue Förderung

Das ganze Regelwerk für die neue Förderung steht noch nicht, erklärt auch Kai Fröhlich, Pressesprecher des Amtes Brück. Selbst einen Namen für das Förderprogramm gibt es noch nicht. „So frisch ist das Programm, das von der ILB ist und im Rahmen des kommunalen Infrastrukturprogramms entstehen soll.“ Obwohl das Förderprogramm erst noch entsteht, ist die Brücker Amtsverwaltung bereits dran, betont der Sprecher. „Wir hoffen, dass wir aus der Förderung das Bestmögliche herausholen können.“

Platz für 330 Schüler

Die Gemeinde muss für den Bau der neuen Schule einen Kredit in Höhe von 4,3 Millionen Euro stemmen. Aufgrund der Kreditveranschlagung ist der Haushalt genehmigungspflichtig. Borkheide befindet sich im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept. Dabei spielen die freiwilligen Ausgaben eine wichtige Rolle. Sie dürfen drei Prozent der Einnahmen nicht überschreiten.

Platz in der neuen Schule könnten rund 330 Schüler finden. Sollte auch dieser Platz aufgrund des starken Zuzuges in die beiden Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde nicht ausreichen, müssten diese Schulkinder andere umliegende Schulen besuchen. Der neue Schulbau soll gegenüber des Schulspielplatzes auf der anderen Seite der Georg-Rothgießer-Straße vor dem Schulsportplatz gebaut werden.

So könnte die neue Schule (li.) aussehen: Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sind Pläne zur Schule entworfen worden. Quelle: Johanna Uminski

Vor wenigen Jahren wurde das Grundstück der Gemeinde vom Nachlassverwalter Georg Rothgießers geschenkt. Während Borkheide die Schule baut, soll in Borkwalde eine Kita samt Gemeindesaal für die Gemeinde entstehen. In Zusammenarbeit mit dem Brücker Amt sucht die Gemeinde weiterhin nach weiteren oder zusätzlichen Fördermöglichkeiten.

Von Johanna Uminski