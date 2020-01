Startschuss für Kunst- und Kulturpreis 2020 gefallen

Borkheide

Der Startschuss für den diesjährigen Kunst- und Kulturpreis in Borkheide ist gefallen. Ab sofort können Bewerbungen mit Vorschlägen bis zum 31. März formlos, aber schriftlich und mit Begründung beim Bürgermeister der Gemeinde Borkheide oder dem Amtsdirektor eingereicht werden.

„In der Tradition der vergangenen Jahre startet mit dem Jahreswechsel die Bewerbungsphase“, sagt Jurymitglied Frank Seibicke, der im letzten Jahr gemeinsam mit Elisabeth Keßler und Astrid Herzhoff von der neu gewählten Gemeindevertretung bestätigt wurden.

Jurymitglieder stehen vor kniffeliger Situation

Die Preisverleihung findet wieder im Zuge der Feierlichkeiten zur Maibaumaufstellung am 30. April 2020 statt. „Wir freuen uns auf vielfältige Bewerbungen und eine spannende Auswahl“, sagt der Borkheider.

Erfahrungsgemäß stehen die Jurymitglieder wieder vor der kniffeligen Situation, sich für einen Bewerber zu entscheiden, so das Gemeinderatsmitglied. „Das funktioniert aber mit den beiden anderen Jurymitgliedern so gut, dass es einfach nur Spaß macht. Es ist ein sehr spannender Entscheidungsprozess, bei dem am Ende wir eine gemeinsame Meinung vertreten.“

Angesprochen sollen sich vor allem noch unbekannte Künstler

Angesprochen sollen sich alle Kunst- und Kulturschaffenden in der Kommune von Musikmachern, Komponisten über Malern bis hin zu Töpfer, so Seibicke, der bedauert, dass in den vergangenen Jahren vor allem Organisatoren und Veranstalter von großen Kunst- und Kulturevents gewürdigt wurden.

„Leider sind die eigentlichen Kunst- und Kulturschaffenden nicht so sichtbar. Das ist uns bewusst und wir versuchen, dagegen zu steuern. Alle Künstler, die was Schönes machen und vielleicht noch nicht so bekannt sind, sollen sich angesprochen fühlen. Der Kunst- und Kulturpreis schafft ja auch Bekanntheit“, betont der 47-Jährige.

Mitglied des Borkheider Gemeinderates und Mitbegründer des Kunst- und Kulturpreises: Frank Seibicke Quelle: Johanna Uminski

Mit dem Kunst- und Kulturpreis der Gemeinde Borkheide soll das Engagement auf dem Gebiet von Kunst und Kultur in der Gemeinde gefördert und geehrt werden. Die formlose Bewerbung soll eine Begründung enthalten und kann mit Beispielen der Arbeit untermauert werden.

Neben besonderer Kulturarbeit werden Arbeiten in allen möglichen Arten der Kunst wie Malen, Bildhauen, Töpfern, Fotografieren, Textile Gestaltung, Musik und Gesang und Literatur gewürdigt. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro. Die berufene Jury wählt den Preisträger.

Preis wurde von zwei Gemeinderatsmitgliedern ins Leben gerufen

Der Kunst- und Kulturpreis wird seit 2016 jährlich vergeben und wurde von den Gemeinderatmitgliedern Elke Pollak sowie Frank Seibicke ins Leben gerufen. Bisherige Gewinner der Verleihung waren der Naturbadverein, die „besondere Abend“-Organisatorin Edda Haage, Ortschronistin Heike Günther sowie Matthias Giese und Lutz Behnke von Borkheide News TV.

Von Johanna Uminski