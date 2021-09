Borkheide

Frank Seibicke gehört zu den betroffenen Pendlern, die seit dem 11. September längere Fahrwege und -zeiten auf sich nehmen müssen, seitdem der Schienenersatzverkehr mit Bussen gestartet ist. Bis Ende November ist der Verkehr des Regionalexpresses RE7 zwischen Seddin und Dessau vollständig eingestellt.

„Das SEV-Konzept mit Bussen führt dazu, dass Pendler und Schüler aus Brück und Borkheide, die auf diese Linie in Richtung Potsdam und Berlin angewiesen sind, pro Tag zwei zusätzliche Stunden unterwegs sind. Und das bei heute oft schon 10 bis 11 Stundentagen, wenn man die Fahrzeiten einbezieht“, prangert der Borkheider an.

Es bräuchte lediglich zwei zusätzliche Busse

Dabei gebe es nach Ansicht des Gemeinderatsmitgliedes Alternativen für den Schienenersatzverkehr auf der betroffenen Strecke. „Mit einer zusätzlichen SEV-Linie, die von Brück aus über Borkheide direkt zum Bahnhof Seddin führe, könnte der zeitliche Zusatzaufwand fast halbiert werden. Diese Linie könnte sich an die Fahrgäste, die nicht auf den barrierefreien Zugang in Michendorf und nicht auf den Unterwegshalt in Beelitz Heilstätten angewiesen sind, richten – also die Mehrzahl der Fahrgäste“, macht Frank Seibicke deutlich. Organisatorisch und technisch bräuchte es lediglich zwei zusätzliche Busse, so Seibicke weiter.

Die Züge des RE7 und diese zusätzliche SEV-Linie treffen sich jeweils zur vollen Stunde in Seddin bei einer Gesamtfahrzeit des Busses bis Brück von schätzungsweise 45 Minuten, erklärt der Borkheider weiter. „Ich bitte Sie, sich ihrer jeweiligen Verantwortung für Verkehr und die Bürger mit der Mehrbelastung der Betroffenen auseinanderzusetzen und sie mit einer Lösung – vielleicht wie vorgeschlagen und wenigstens wochentags– abzumildern“, so sein Appell an die Deutsche Bahn.

Seit dem 11. September startete der Schienenersatzverkehr, der bis zum 24. November gültig ist. Quelle: Johanna Uminski

Leider lassen sich Fahrzeitverlängerungen bei Streckensperrungen in der Regel nicht vermeiden, da Busse nicht so schnell wie Züge fahren können und die Straßen nicht immer parallel zur Bahn verlaufen, erklärt ein Bahnsprecher auf Maz-Anfrage. Hinzu kommen Einschränkungen durch Straßenbauarbeiten und Staus, so die Bahn weiter.

„Wir konnten in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA), das VBB-Pendant für Sachsen-Anhalt, das SEV-Konzept so gestalten, dass zumindest viele Busse für die größten Reisendenströme mit so wenig Zwischenhalten wie möglich eingesetzt werden können. Bei der Planung des SEV müssen auch die Belange der Barrierefreiheit berücksichtigt werden.“

Da der Bahnhof in Seddin nicht barrierefrei ist, muss der Anschluss zum Zug in Michendorf hergestellt werden und der Fahrplan des Busses auf diesen Umstieg ausgerichtet werden, heißt es von der Bahn weiter. „Die Bestellung von Direktbussen für viele Verbindungen wäre selbst bei einer geklärten Finanzierung wegen verfügbarer Bus- und Fahrerkapazitäten in der gegebenen Taktdichte nicht realisierbar.“

Frank Seibicke zeigt sich von der Reaktion der Deutschen Bahn enttäuscht. „Auf mich wirkt die Haltung der Verantwortlichen absolut gleichgültig gegenüber den Betroffenen“, resümiert der Borkheider, der sich weiterhin darauf einstellt, täglich zwei Stunden mehr mit dem SEV zur Arbeit nach Berlin zu fahren. „Ich versuche mich aber, mit Ersatzlösungen etwas zu entlasten.“

Von Johanna Uminski