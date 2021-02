Seit sechs Wochen bietet Grit Borgwald in ihrem Borkheider Futterhaus ein Außer-Haus-Verkauf an. Ab sofort gibt es auch jeden Tag frisch gebackenen Kuchen. Die Pächterin hat schon einen Kreis an Stammkunden und blickt nun hoffnungsvoll auf den Saisonstart des Borkheider Waldbades.