Die Arbeit der Gemeinderatsmitglieder in Borkheide soll digitaler werden, damit sie auch in Notsituationen handlungsfähig bleiben: Laptops oder Tablets müssen her. Damit soll nicht nur die Arbeit der Gemeinderatsmitglieder erleichtert, sondern auch viel Papier, Zeit und Geld eingespart werden.