Borkheide - „Nicht quatschen, sondern machen!“: Borkheider hilft in Not geratenen Familienzirkus Renz in Beelitz

Zunächst dachte er eine Drückerkolonne und schickte die Zirkusmitarbeiter weg. Doch dank seiner Frau machte sich Gottfried Schramm am nächsten Tag auf den Weg nach Beelitz, wo der Zirkus Renz überwintert. Wie dramatisch die Situation für die Zirkusfamilie ist, wurde ihm dort bewusst. Der Borkheider wurde sofort aktiv, um zu helfen.