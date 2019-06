Borkheide

Haben Sie schon mal von Helene Tischer, Mark Förster oder Justin Lieber gehört? Bestimmt. Oder zumindest von so ähnlich klingenden Namen. Um Stars, Sternchen und um Geld, Geld, Geld und nochmals Geld dreht es sich im neuen Theaterstück „Schule der Träume“, das die Schüler der Borkheider Grundschule am Donnerstag traditionell zum Schuljahresende präsentiert haben.

Zur Galerie Die Schüler der Grundschule Borkheide haben ein Theaterstück aufgeführt, in dem der Namensgeber der Schule gewürdigt wird. „Schule der Träume“ bildet den diesjährigen Abschluss des Schuljahres.

Unter der Leitung von Catrin Gothan und Lydia Schult starteten mit dem Schuljahresbeginn die Vorbereitungen für die Aufführungen. In der Neigungsgruppe Theater treffen sich ein Mal in der Woche 21 Kinder zu den Proben. Alle zwölf Klassen der Borkheider Grundschule beteiligen sich mit Beiträgen an dem Schulmusical.

Anlässlich des Hans-Grade-Jahres wurde das Stück umgeschrieben, um den Flugpionier und Namensgeber der Borkheider Grundschule zu würdigen. Im Stück wünschen sich die Schüler oder Eltern, dass ihre Kinder in die renommierte „Schule der Träume“ aufgenommen werden. Eigentlich sollte vor allem die Förderung der Talente der Kinder im Mittelpunkt stehen, doch recht schnell merken sie, dass es dem Schulleiter Dietmar Bowling um etwas ganz anderes geht.

Vier Vorstellungen an zwei Tagen

„Er möchte Stars ausbilden und mit ihnen Geld verdienen. Die Kinder lernen, wie sie Millionäre werden und sich mit ihren Ellenbogen durchschlagen“, erzählt Lydia Schult. Die „Schule der Träume“ entpuppt sich als ein Ort, an dem die falschen Werte vermittelt werden. Das fällt auch dem Schüler Hansi Grade auf.

„Er kann nicht das lernen, was er möchte – nämlich fliegen, Bücher lesen und die Welt verändern. Stattdessen werden die Kinder in eine Rolle gedrängt, die sie nicht möchten“, erzählt die Lehrerin. „Die Nachfrage nach Karten für das Theaterstück war im letzten Jahr schon groß. Daher haben wir dieses Jahr vier Vorstellungen an zwei Tagen“, berichtet Schult weiter.

>>> Lesen Sie auch: Das bietet der Hans-Grade-Sommer

Besonders freut sich die Schule über eine neue Errungenschaft: eine Theaterbühne. „Die können wir jedes Jahr verwenden und brauchen uns keine auszuleihen.“ Die Bühne besteht aus zwölf ein mal zwei Meter großen Teilen, die sich flexibel aufstellen lassen. Die Gesamtkosten in Höhe von 5500 Euro hat der Schulförderverein getragen. „Dass wir die Schulbühne haben, ist ein großes Glück, da wir sie immer nutzen können.“

Neben den regelmäßigen Theateraufführungen am Schuljahresende steht auch die Einschulungsfeier an, bei der ein Theaterstück aufgeführt wird. Aufgrund der immer weiter wachsenden Schülerzahl, steigt damit auch die Anzahl der Theaterbesucher an. „Das Theaterstück ist immer ein schöner Schulabschluss vor den Ferien für die Schüler, Lehrer, Eltern, Geschwister und Großeltern.“

Von Johanna Uminski