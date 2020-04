Grundschule erhält Siegel für gemeinsames Lernen

Borkheide

Beim dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Borkheide ist ab dem neuen Schuljahr „Schule für gemeinsames Lernen“. Das Konzept sieht vor, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden. „Das machen wir schon seit Jahren, es hat nur noch der letzte offizielle Schritt gefehlt“, sagt Ines Glumm, Schulleiterin der Borkheider Grundschule.

Ein ganz großer Vorteil des Konzeptes: die Schule kann sich nun auch personell besser aufstellen, so die Schulleiterin weiter. „Uns stehen jetzt ein bis zwei Lehrerstellen mehr zu. Außerdem können wir auch auf sonderpädagogisches Personal zugreifen.“ Das sind Heilpraktiker, Sozialpädagogen oder Therapeuten, erklärt die Schulleiterin.

Anzeige

Besser an Fördermittel kommen

Voraussetzung sei natürlich, dass sich neues Personal findet, das sei im Moment nicht so leicht, betont die Schulleiterin. „Wenn es ganz hart kommt, lastet diese Mehrarbeit auf unseren Schultern“, sagt die Pädagogin weiter, die aber positiv in Hinblick auf das zusätzliche Personal schaut.

Die Suche nach Lehrern sowie Sonderpädagogin habe bereits begonnen, so Glumm, die durch den neuen Titel für die Schule noch weitere Vorteile sieht. „Wir hoffen, dass wir so besser an Fördermittel für die neue Schule kommen.“

Lesen Sie auch: Millionen für neue Schule und Turnhalle

Dass die neue und größere Schule mehr denn je benötigt wird, zeigen die zunehmenden Anmeldungen neuer Schüler, so die Schulleiterin weiter. „Mich erreichen täglich neue Anmeldungen von Schülern für September. Wir platzen bald.“

Alle Kinder profitieren vom Konzept

Durch das neue Konzept profitieren aber am Ende alle Kinder der Grundschule. „Bisher hatten wir vereinzelt Kinder mit Schwierigkeiten unterrichtet und für diese individuelle Lehrpläne erstellt. Das können wir unter einer personellen Erweiterung vergrößern, denn jedem Kind steht ein individueller Lehrplan zu. Wir dürfen die mittleren und guten Kinder auch nicht vergessen.“

Ein weiterer Vorteil ist, dass vonseiten der Schule keine Förderausschlussverfahren mehr geben werde, so Glumm. „Wir nehmen alle auf – außer Kinder mit geistiger Behinderung“. Schüler mit körperlicher Behinderung gebe es bereits vereinzelt in der Grundschule, betont die Lehrerin.

Förderbedürftige Kinder arbeiten in kleinen Gruppen

Im Mittelpunkt der Arbeit von förderbedürftigen Kindern stand bisher vor allem das differenzierte Arbeiten in kleinen Gruppen. „Das machen wir seit Jahren auf einem relativ hohen Niveau“, erklärt Ines Glumm stolz.

Im nächsten Schritt soll sich eine Arbeitsgruppe aus Lehrern und Sonderpädagogen bilden und an einen Tisch setzten, um gemeinsam unter diesen neuen Bedingungen den Unterrichts- und Vertretungsplan zu überarbeiten, so Glumm. „Hier brauchen wir neue Wege und ein neues Konzept und nutzen die Chancen, die wir zusätzlich bekommen.“

218 Schulen setzen Konzept um

Insgesamt 218 Schulen setzen seit dem Schuljahr 2019/20 das Konzept „Schule für gemeinsames Lernen“ um. Das sind etwa 41 Prozent aller Schulen in öffentlicher Trägerschaft wie Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen und Oberstufenzentren sowie Schulzentren.

Das Konzept ermöglicht Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, insbesondere in den Förderschwerpunkten „Lernen“, „emotionale und soziale Entwicklung“ und „Sprache“, gemeinsam in einer Klasse zu lernen.

Von Johanna Uminski