Borkheide

Seit dem Maibaumfest dieses Jahres freut sich die Waldgemeinde Borkheide über ihren neuen Mehrgenerationenspielplatz und die Radstätte zur Deutschen Einheit, die beide feierlich eröffnet wurden. Eine andere Einweihung an diesem Tag ist dabei fast ein wenig untergegangen.

Denn zwischen der Fichte, Buche und Eiche, die die Deutsche Einheit symbolisieren, und vor dem Gemeinschaftshaus stehen, hat sich eine Holzsitzgruppe mit einer Schachplatte dazugesellt. Gespendet hat Gemeindevertreter Uwe Schomburg ( SPD) dieses gemütliche Plätzchen zum Verweilen. Der Grund dafür ist ein ganz persönlicher.

Aufwandsentschädigung stets gespendet

„ Borkheide ist mein familiärer Glücksfall. Seit 25 Jahren ist Borkheide privater Lebensmittelpunkt meiner Familie, meine Kinder haben in den Kitas in Borkheide und Borkwalde und in der Grundschule ihre grundlegende Bildung erhalten – heute studieren beide“, erzählt Schomburg, der seit 20 Jahren Gemeindevertreter in der Waldgemeinde ist und seine Aufwandsentschädigungen für soziale Zwecke in der Gemeinde spendet.

„Meine Frau hat sich über die ganzen Jahre sozial engagiert, nicht zuletzt auch in der Grundschule“, sagt Schomburg weiter. „Das ist einfach mein ganz persönlicher, zusätzlicher Beitrag für Borkheide – ich fühle mich hier wohl, habe hier meine Heimat gefunden.“

Gespendet von Uwe Schomburg. Quelle: Johanna Uminski

Seine Gemeindetätigkeit als Ehrenamt sehe der 62-Jährige wie ein väterlich engagierter Jugendfußballtrainer, betont er. „Ich will dafür kein Geld und es ist meine persönliche Entscheidung, dieses zu spenden – ohne den anderen Gemeindevertretern zu nahe zu treten.“

Die jährliche Aufwandsentschädigung, die Uwe Schomburg als Gemeindevertreter erhält, schwanke zwischen 700 und 800 Euro. Finanziert hat er in den letzten Jahren damit den Defibrillator im Naturbad, unterstützte Projekte mehrfach im Jugendclub, der Kita, der Jugendfeuerwehr oder die Couragierten.

2.000 Euro Kosten

„Mir war 2015 klar, dass die Förderung der Sitzgruppe nicht ganz preiswert sein würde und ich habe deshalb in den letzten Jahren meine Aufwandsentschädigung angespart“, erzählt der Borkheider. Rund 2000 Euro kostete die Sitzgruppe aus Holz samt Schachbrett. Die Frage nach den Schachfiguren sei noch nicht abschließend gelöst.

„Man muss zunächst seine eigenen Schachfiguren mitbringen.“ Das Amt Brück überlege nun, welche Möglichkeiten man schaffen könne, damit Schachfiguren bereitgestellt werden, ohne dass ständig nachgekauft werden muss, so der 62-Jährige.

30. Jahrestag der friedlichen Revolution

Uwe Schomburg hofft, dass die Sitzgruppe innerhalb des Denkmals zur Deutschen Einheit seine Gäste zum Verweilen und Nachdenken anregt. „Die Deutsche Einheit ist die Folge der ersten friedlichen Revolution Deutschlands in 1989. Mutige Frauen und Männer in Ostdeutschland haben die Deutsche Einheit erst ermöglicht“, betont der Buchautor.

2019 ist der 30. Jahrestag dieser friedlichen Revolution. „Als Gemeinde hat Borkheide die Brüche der Deutschen Einheit mit Bravour gemeistert und ich versuche, das mitzuteilen.“

Von Johanna Uminski