Gleich zwei Frauen erhielten am Dienstagnachmittag gleichartige betrügerische Anrufe. Gegen 16.40 Uhr meldete sich bei einer Borkwalderin der angebliche Sohn. Er erzählte ihr, dass er in einem Berliner Krankenhaus liege, an dem Corona-Virus erkrankt sei und in wenigen Tagen sterben würde.

Er könne das nur überleben, wenn er für 100.000 Euro drei Spritzen aus dem Ausland erhalten würde. Als die Frau angab, nicht über so viel Geld zu verfügen, fragte der Unbekannte nach vorhandenen Wertsachen. Im Laufe des Gespräches wurde er der Frau gegenüber immer aggressiver, so dass sie merkte, dass es sich nicht um den Sohn handeln kann und beendete das Gespräch.

Zweiter Anruf nach 20 Minuten

Nur etwa 20 Minuten später erhielt eine weitere Borkwalderin einen Anruf mit gleichem Inhalt, hier jedoch forderte der angebliche Sohn 20.000 Euro für die Spritzen und fragte ebenfalls nach Wertgegenständen. Auch hier erkannte die Frau, dass es sich nicht um den echten Sohn handelt und beendete ebenfalls das Gespräch

In beiden Fällen trat kein finanzieller Schaden ein. Die Polizei rät bei derartigen oder ähnlichen Anrufen: Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen! Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld des Telefons angezeigte Nummer des Anrufers!

Keine Geldübergabe an Unbekannte

Weiter heißt es von der Polizei: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens! Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei!

