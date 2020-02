Fördermittel für Kitaneubau weggebrochen

Borkwalde

Auf der fieberhaften Suche nach Fördermitteln für den geplanten Kitaneubau samt Gemeindesaal in Borkwalde haben sich die Amtsverwaltung sowie die Gemeinde richtig ins Zeug gelegt und beeilt.

Nun der Schock: Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro aus dem Landesinvestitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze in Kindertageseinrichtungen, kurz „Kitainvest-Richtlinie“, sind ins Wasser gefallen.

Der Grund: die Gemeinde war mit dem Bauantrag zu schnell. „Wir waren zwei Monate zu früh. Damit fallen wir aus der Förderung heraus“, bestätigt auf MAZ-Anfrage Egbert Eska, Borkwalder Bürgermeister die Situation.

Zur Galerie Vor wenigen Tagen hat die Harvester in Borkwalde Bäume gegenüber des Astrid-Lindgren-Platzes gefällt. Auf diesem Areal soll die neue Kita mit 60 neuen Plätzen samt eines neuen Gemeindesaals entstehen.

„Wir hatten große Hoffnungen in die „Kitainvest-Richtlinie“ gesetzt. Leider gibt es dort einen Richtlinienpunkt, der uns ausbremst“, erklärt Karoline Grübe-Baier, Pressesprecherin der Brücker Amtsverwaltung. Laut dieser Richtlinie werden neu geschaffene Kitaplätze nur gefördert, wenn nach dem 1. Januar 2019 das Planungs- bzw. Baugenehmigungsverfahren begonnen hat.

„Wir haben aber den Prozess bereits vor dem genannten Stichtag angeschoben“, heißt es aus der Amtsverwaltung weiter, die betont, dass sie aktuell weiterhin sämtliche Wege der weiteren Förderung prüft.

„Wer zuerst kommt, malt zuerst“

Während der Planungsphase wurde der Gemeinde 2018 die Förderung in Aussicht gestellt, erklärt Egbert Eska weiter. „Da war das neue Gesetz aber noch nicht raus. Wir haben vom Ministerium nur Informationen auf Zuruf erhalten.“

Nach dem damaligen Stand wurde der Gemeinde und dem Amt mitgeteilt, dass zunächst ein Bauantrag gestellt werden musste, um förderfähig zu sein, berichtet der Borkwalder weiter. „Wir wussten, dass dem Land nur eine gewisse Summe an Fördermitteln zur Verfügung steht. Wir dachten, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wir haben da Druck gemacht“, sagt Egbert Eska.

Landesinvestitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze Vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg hätte Borkwalde zur Schaffung neuer Plätze in Kindertageseinrichtungen pro neuen Kitaplatz 5000 Euro erhalten. Das wären bei den 60 neu entstanden Kindergartenplätzen 300.000 Euro. Etwa 3,5 Millionen Euro soll das gesamte Bauvorhaben gegenüber des Astrid-Lindgren-Platzes in Borkwalde kosten. Die Gemeinde kann auf Reserven von 1,5 Millionen Euro zurückgreifen. Darüber hinaus stehen zugesagte Fördermittel von der LAG von 200.000 Euro für den Gemeindesaal und 75.000 Euro für den Kitaneubau aus dem Kreisentwicklungsbudget zur Verfügung. Die Gemeinde muss für den geplanten Kitaneubau und Gemeindesaal einen Investitionskredit in Höhe von 2,4 Millionen Euro selbst zu stemmen.

In ihrer Planung und Umsetzung wurden die Gemeinde als auch die Amtsverwaltung vom damaligen brandenburgischen Finanzminister sogar bestärkt, betont Eska. „Christian Görke besuchte 2018 Borkheide wegen des geplanten Schulneubaus und des Kitaneubaus samt Gemeindesaal in Borkwalde. Er erzählte uns, dass wir unsere Hausaufgaben super machen und in den Fördertopf kommen. Das war aber noch die alte Regierung.“

Den Bauantrag für den Kitaneubau samt Gemeindesaal in der Waldgemeinde stellte Borkwalde im Oktober 2018. „Und das ist der entscheidende Punkt. Das neue Gesetz und das Antragsformular kamen da gerade heraus. Plötzlich stellte sich heraus, dass die Förderung nur ab dem 1.1.2019 greift. Wir waren also zu schnell“, erklärt Egbert Eska die Situation.

Eine Harvester hat vor wenigen Tagen die Bäume auf dem Gelände gefällt, auf dem die neue Kita samt Gemeindesaal entstehen soll. Quelle: Johanna Uminski

Noch hoffe sowohl die etwa 1500 Einwohner große Waldgemeinde als auch die Brücker Amtsverwaltung auf ein gutes Ende, so der Ortschef weiter. „Der Amtsdirektor hat an beide Ministerien einen dreiseitigen Brief aufgesetzt, mit der Bitte unseren Förderantrag nochmals wohlwollend zu prüfen, damit wir doch noch eine Chance haben, die Fördermittel zu bekommen.“

Die Borkwalder Kindertagesstätte „Regenbogen“ hat insgesamt 90 Plätze. Schon jetzt befindet sich die Einrichtung am Limit, da etwa 100 Kinder die Kita besuchen, sagt Egbert Eska. „Wir bauen auch ohne Fördermittel, weil der Bedarf an Kindergartenplätzen bei uns in der Gemeinde stetig wächst.“

Grundstein soll dieses Jahr gelegt werden

Den Anfang hat in den letzten Tagen bereits eine Harvester gemacht, die die Bäume auf dem Gelände, auf dem die neue Kita und der Gemeindesaal entstehen sollen, gefällt hat.

„Wir sind guter Dinge, dass wir in diesem Jahr den Grundstein für das Bauvorhaben legen“, sagt Egbert Eska und hofft, dass sich die Ministerien eine Lösung überlegen, damit Borkwalde finanziell doch noch auf die Fördermittel zurückgreifen kann.

Lesen Sie mehr dazu:

Kommunen fordern mehr Mitsprache bei Finanzausgleich

Heiße Debatte über geplanten Kita-Neubau

Entwurf für den Kita-Neubau liegt vor

Millionenprojekt Kita-Neubau erfordert Steuererhöhungen

Gemeinde ändert den Entwurf für die neue Kita

Von Johanna Uminski