Borkwalde

Die Anlieger von zwei Straßen in Borkwalde schöpfen Hoffnung. Diese sollen in absehbarer ausgebessert werden. Das ist der Wille der Gemeindevertretung Borkwalde. Die Amtsverwaltung Brück soll Planung und Umsetzung auf den Weg bringen. Dabei hegen die Mitarbeiter durchaus Zweifel am Sinn des Vorhabens.

Ausdrücklich nicht an der Notwendigkeit. Denn die Pisten – insgesamt rund 20 Kilometer – sind abseits der Neubauten und der Kreisstraße in einem katastrophalen Zustand. Das sehen nicht nur die Einwohner so. „Sie sind für Rettungsfahrzeuge nur schwer passierbar. Bei lebensbedrohlichen Notfällen zählt aber jede Minute für das schnelle Erreichen des Einsatzortes“, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage.

Ortstermin mit eindeutigem Ergebnis

Auch Zusteller und die Fahrzeuge der Müllentsorgung erleben regelmäßig Abenteuer, wenn sie wahlweise über die staubigen Buckelpisten oder nach intensiven Regenfällen durch die tiefen Pfützen steuern. „Das ist uns beim Ortstermin noch einmal vor die Augen gekommen“, berichtet Bürgermeister Egbert Eska.

Stresstest für das Postauto in Borkwalde. Chursachsenstraße und Ernst-Thälmann-Straße sollen 2022 zumindest geschoben werden Quelle: Jürgen Schaldach

Deshalb wird nun das Schieben der Straßen durch einen Wegegrader angestrebt. Nötigenfalls soll Schotter zur Verdichtung der Oberfläche beitragen. In Borkheide hat sich das bewährt und im Haderlandstieg ist diese Ausbesserung vor einigen Jahren ebenfalls gelungen, lautet die Einschätzung.

Die Ausbesserung des Haderlandstiegs in Borkwalde gilt als gelungen und soll als Vorbild beim Schieben der Buckelpisten ab 2022 dienen. Quelle: René Gaffron

Nun soll das auch in der Chursachsenstraße (zwischen Birkenstraße und Haderlandstieg) sowie in der Ernst-Thälmann-Straße vom (Kreisverkehr bis zur Birkenstraße) ermöglicht werden.

Kosten sind einkalkuliert

Mit jeweils fünfstelligen Beträgen ist zu rechnen, weiß der Gemeindechef. Das Geld soll im Etat für nächstes Jahr eingestellt werden. Da aktuell der Breitbandausbau in der Waldgemeinde noch nicht abgeschlossen ist, kommt ein Straßenausbesserung frühestens ab 2022 in Frage. Das liegt ebenfalls auf der Hand.

Gleich nach dem Kreisverkehr beginnt in Borkwalde das Drama für die Autofahrer. Quelle: Jürgen Schaldach

Die Amtsverwaltung Brück indes empfiehlt einen grundlegenden Straßenausbau nach den Regeln er Technik vorzunehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Gemeinde Borkwalde eine vollständige Ausführungsplanung schon vorliegt. Das Schließen der Löcher sei keine Lösung von Dauer, heißt es.

Beiträge bremsten Ausbaupläne

Doch wurde der Ausbau von drei Straßen 2014 in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Seinerzeit schreckten die damals in Rede stehenden hohen Ausbau-Beiträge ab. Sie werden nach einer Gesetzesänderung im Land Brandenburg seit 2019 nicht mehr erhoben. Derzeit läuft zudem eine Volksinitiative zur Abschaffung von Kostenbeteiligung an Ersterschließungen.

Unabhängig davon mahnt die Bauverwaltung des Amtes Brück, dass nur dort geschoben werden soll, wo es keine Schächte, Kreuzungen und wenig Zufahrten gibt. Vielmehr brauche es einen ausreichenden Aufbau der Fahrbahn.

Nicht nur Wartungsaufwand

Dass für die Schotterung generell keine Gewährleistung geboten und regelmäßige Wartung ebenfalls kosten wird. ist die eine Seite der Medaille. Die andere kommt später zum Tragen. „Wenn einmal die Straßen ausgebaut werden, lassen sich die Steine nicht als Bauschutt abfahren, sondern gelten als kontaminiert und müssen fachgerecht und kostenträchtig entsorgt werden“, warnt Amtsdirektor Marko Köhler.

Bodenplatte im Herbst: Borkwalder Bürgermeister, Egbert Eska, steht auf den Gelände, auf dem die neue Kita samt Gemeindesaal entstehen soll. Quelle: Johanna Uminski

„Selbst nach der langwierigen Abwägung dieser Vor- und Nachteile sehen wir jetzt den Handlungsbedarf“, sagt Egbert Eska. Der Beschluss wurde in der jüngsten Beratung daher einstimmig verabschiedet.

Von René Gaffron