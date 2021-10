Borkwalde erhöht die Zweitwohnsteuer auf einen Spitzenwert

Borkwalde/Borkheide

Alles wird teurer. Die Gemeinde Borkwalde dreht mit an der Preisspirale. Vom nächsten Jahr an wird nämlich mehr Zweitwohnsteuer erhoben. Das hat das Parlament in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ohne Widerspruch und Kontroverse.

„Zum einen waren die Hebesätze seit 2006 unverändert gültig“, erklärt Bürgermeister Egbert Eska. „Zum anderen sind wir von der Kommunalaufsicht des Kreises Potsdam-Mittelmark angehalten, die Einnahmesituation zu verbessern.“ Immerhin 210 Einwohner betrifft die Entscheidung. Das sind zehn Prozent der Einwohnerschaft in der wachsenden Kommune, weshalb der Aufwand wohl ebenso lohnt wie berechtigt scheint.

Keine Zuweisung vom Bund

Denn: Eigentlich erhalten Städte und Gemeinden nämlich Pro-Kopf-Zuweisungen vom Bund – jedoch nur für Bürger, die ihren Hauptwohnsitz im Ort nehmen. Da jedoch gemeindliche Angebote für alle organisiert werden, ist es zulässig, die Zweitwohnsteuer zu erheben. Im nennenswerten Umfang wird das im Hohen Fläming wohl nur in Borkheide und Borkwalde praktiziert.

Der Astrit-Lindgren-Platz in Borkwalde ist das noch ausbaufähige Zentrum der wachsenden Waldgemeinde. Zehn Prozent der Einwohner haben allerdings nur eine Nebenwohnung angemeldet. Quelle: Jürgen Schaldach

„Das betrifft beispielsweise Bundeswehrangehörige, die in Brück oder Beelitz stationiert sind und während der Woche nicht bis nach Hause fahren“, weiß das Gemeindeoberhaupt zu berichten. Sie brauchen ein Quartier in der Nähe.

Betroffene überall im Ort

Aber auch Wochenend-Borkwalder werden von der Steuer erfasst. Insofern sind Betroffene in allen Teilen der großen Gemeinde zu finden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die 31 Wohnungen, die mit Bad. Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind, wird die Belastung daher von 4,00 auf 5,50 Euro pro Quadratmeter jährlich erhöht. Das bedeutet: Bei einer Wohnfläche von durchschnittlich 72 Quadratmetern werden nicht mehr 288 Euro, sondern 396 Euro jährlich fällig. Bei Wohnungen mit weniger Komfort, die durchschnittlich nur 42 Quadratmeter groß sind, werden 168 statt bisher 126 Euro verlangt.

Mieten sehr differenziert

Üblich sind zehn Prozent einer Jahresnettokaltmiete in Rechnung zu stellen. Sie differieren allerdings in Borkwalde – von 1,79 Euro je Quadratmeter (kommunal) bis 8,61 Euro je Quadratmeter (privat), ist der Vorlage für die Abgeordneten zu entnehmen. Entsprechend facettenreich fallen die Bescheide aus. Mit ihnen sollen nun 42.000 statt 32.000 Euro in die Kasse kommen.

Borkwalde reiht sich nun landesweit in der Spitze der Zweitwohnsteuersätze ein. Das geht aus einer Übersicht der Amtsverwaltung Brück hervor. Allerdings sind Anpassungen in Lehnin (von 2016) oder Beetzsseheide (2011) wohl eine Frage der Zeit. In Borkheide ist die Erhöhung von 3 auf 4 Euro bzw. 2,25 auf 3,25 Euro pro Jahr und Quadratmeter ebenfalls schon von den Lokalpolitikern auf den Weg gebracht.

Selbst die Gemeinde Wiesenburg/Mark hat die Erarbeitung einer solchen Satzung angekündigt.

Von René Gaffron