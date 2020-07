Borkwalde

In Borkwalde werden die Elternbeiträge für die Kita-Notbetreuung auf den Tag genau abgerechnet. Das haben die Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung beschlossen. „Das sind dann keine Pauschalabrechnungen, wie es normalerweise in der Satzung steht“, sagt Egbert Eska, Borkwalder Bürgermeister.

Gewünscht hätte sich der Gemeindechef, dass für die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, die Elternbeiträge gänzlich weggefallen wären, betont Eska. „Der Vorschlag der Elternbeiträge, die nun auf den Tag genau abgerechnet werden, kommt aus dem Amt Brück und vom Landkreis.“

Träger erhalten eine Pauschale

Im gesamten Land Brandenburg waren seit dem 18. März Kindertageseinrichtungen geschlossen. Die Zahlungspflicht für Kita- und Hortgebühren wurde aus diesem Grund ausgesetzt. Den Trägern der Kindertageseinrichtungen wird für jeden Platz vom Land Brandenburg eine Pauschale erstattet.

Rückwirkend erhalten Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen mussten, einen Beitragsbescheid mit einer taggenauen Abrechnung mit arithmetischem Bezug auf den regulären Monatselternbeitrag.

Für die Berechnung des Essengeldes wird es ebenfalls eine Tagesabrechnung geben, heißt es im Beschlusstext. Erstattet wird den Eltern der Beitrag für die Essensversorgung, die überzahlt wurde. „Es bleibt anzumerken, dass es selbst innerhalb des Amtes Brück zu unterschiedlichen Regelungen kommen kann.“

Von Johanna Uminski