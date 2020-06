Borkwalde

Die Freiwillige Feuerwehr Borkwalde war Pfingsten im Dauereinsatz. Nachdem die Kameraden dreimal zur Brandbekämpfung an einem Eigenheim in der Körnerstraße ausrücken mussten, wurden sie am Sonntag gegen 13.40 Uhr beim Löschen eines Waldbrandes gebraucht.

Im Waldgebiet nach Kanin waren etwa 500 Quadratmeter Waldboden in Flammen aufgegangen. „Die Brandstelle lag ziemlich abseits eines Waldweges“, berichtet Marlies Zibulski. Ihre Kameraden hätten die Fichtenwalder Blauröcke bei der Wasserversorgung unterstützt.

Zur Brandursache wird noch ermittelt, teilt die Polizei mit.

Von René Gaffron