Borkwalder Politiker halten sich mit Strafforderungen zurück

Borkwalde

Zwei Monate nach dem Angriff auf Maschinen der Zerbe-Tiefbau-GmbH aus Brück-Göminigk taugt er weiter für Kontroversen. Diesmal entzündete sich die Debatte in der Gemeindevertretung Borkwalde an einer Stellungnahme zum Vorfall. Die links-grüne Fraktion und Matthias Stawinoga (SPD) hatten die Erklärung „gegen Vandalismus und für Willkommenskultur“ verfasst.

Zunächst musste die Freie Wählergemeinschaft überzeugt werden, das Papier überhaupt zu verabschieden. „Denn Bürgermeister Egbert Eska hat ja schon zeitnah und angemessen reagiert“, befand Birgit Bendschneider „Und zwar im Namen der Gemeinde.“ Wenn die Ächtung der Vorfälle nochmals im Namen des Parlamentes nötig sei, sollten jedoch darin keine Forderungen an Polizei und Justiz formuliert werden.

Bleibt ein Appell an die Bürger

Der Ruf nach „konsequenter Bestrafung der Täter“ war also nicht mehrheitsfähig und fiel damit dem Rotstift zum Opfer. Bleibt nach der Streichung der „Anmaßungen“ ein Appell an die Bürger, sich nötigenfalls Gewalt entgegen zu stellen; für das Gemeinwesen einzusetzen und das fruchtbare Miteinander zu stärken.

Die Gemeindevertretung Borkwalde scheut kaum eine Kontroverse. Quelle: Rene Gaffron

Den Anfang könnten zunächst die zwölf nicht gerade konfliktscheuen Parlamentarier selbst machen. Das hat ihnen jedenfalls Marko Köhler ins Stammbuch geschrieben. „Ich will weder die Standpunkte bewerten noch die Diskussionsfreudigkeit bremsen“, betont der Brücker Amtsdirektor. Gleichwohl rät der Verwaltungschef, „nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir gemeinsam diese schöne und derzeit sehr dynamische Gemeinde voranbringen wollen.“

Plädoyer vom Amtsdirektor

Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach, wie der Verwaltungschef einräumt. Demnach gelten sowohl das Amt Brück als auch Borkwalde in den Strategien der Landesregierung Brandenburg noch als schrumpfend – gleichwohl gerade die Waldsiedlung seit reichlich 100 Jahren wächst und gleich nach der politischen Wende schon stetig Zuzug verzeichnete. Des weiteren wurden in den 90er-Jahren bereits Beschlüsse für die jetzt greifende Entwicklung gefasst.

Marko Köhler ist Amtsdirektor von Brück plädiert für sachliche zielgerichtete Diskussionen. Quelle: Thomas Wachs

„Tatsächlich hängen wir beim Ausbau der zugehörigen Infrastruktur fünf bis sieben Jahre hinterher“, gestand er ein. Das meint nicht nur Schulen und Kindertagesstätten, sondern gerade auch in Borkwalde den praktisch fehlenden Einzelhandel und die auf Dauer nicht geklärte Perspektive der medizinischen Versorgung. „Wir arbeiten mit Hochdruck und gemeindeübergreifend an der Lösung der Probleme“, versichert Marko Köhler. Details gab er nicht preis: „Ich gackere erst, wenn Eier gelegt sind, also Ergebnisse vorliegen“.

Ein gemeinsamer Nenner

Dass der Charakter der Waldsiedlung verloren gehen könnte, weil die märkische Kiefer gerade tausendfach der Säge zum Opfer fällt, lautet eine Kritik. Auch sind einige Alteingesessene unzufrieden, weil ihre Grundstücke an den Buckelpisten nur wenig profitieren. Die mehrmalige Beschädigung von Baumaschinen, verbunden mit der Drohung „Nicht weiter machen – sonst machen wir weiter!“ auf einem Zettel unter dem Scheibenwischer, wird jedoch durchweg abgelehnt.

Ganz Borkwalde ist eine Baustelle – hier der Olof-Palme-Ring. Quelle: René Gaffron

„Ich freu’ mich über die Bewegung“, sagt Sigrid Marzinski vor der Tür. Sie lebt seit 1996 in Borkwalde. Jeden Abend ist sie mit der Hündin Tara auf Runde und entdeckt neues. Dutzendfach schießen die Eigenheime wie Pilze aus dem Boden. Das findet sie bei allen Herausforderungen unter dem Strich belebend.

Brief zur Begrüßung

In dem Sinne sollen die neu ankommenden Einwohner künftig mit einem offiziellen Brief in der Gemeinde Borkwalde begrüßt werden. Das haben die ehemalige Bürgermeisterin Renate Krüger (Linke), Enrico Schulz (Linke) und Matthias Stawinoga (SPD) angeregt und sogar schon einen Entwurf vorgelegt.

Willkommen in Borkwalde: Matthias Stawinoga (SPD), Renate Krüger und Enrico Schulz (beide Linke) haben einen Brief an die Neubürger initiiert. Quelle: Rene Gaffron

Ein solches Papier, in dem der Ort kurz vorgestellt wird und wichtige Adressen und Angebote dargestellt sind, gab es schon einmal, wie Bürgermeister Egbert Eska bemerkte. Nun soll der aktuelle Inhalt in den Ausschüssen beraten werden.

Von René Gaffron