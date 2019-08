Borkheide

Ein Mülleimer ist am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in Borkheide in Flammen aufgegangen. Zeugen informierten Polizei und Feuerwehr, dass der Behälter auf dem Gelände eines Discountmarktes an der Friedrich-Engels-Straße brennen würde. Das Feuer wurde von den angerückten Kameraden gelöscht, bevor es weiteren Schaden anrichten konnte.

Personen und Gebäude war nicht gefährdet. Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum Verdacht einer Brandstiftung.

Von René Gaffron