Die Ferienaktion „Summer in the City“ startet in die zweite Runde. Erneut geht es darum, junge Menschen durch Musik und Kunst in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Dafür haben die Veranstalter – der CVJM, die Evangelische Jugend und die Kirchengemeinde – die gemeinnützige Organisation „Heartbeat“ aus Frankfurt am Main in den Hohen Fläming geholt.

Vom 4. bis 7. August wird es erneut vier Workshops für Kinder und Jugendliche im Rahmen von „Summer in the City“ an der Lambertuskirche in Brück geben. Die Veranstalter haben sich dafür einiges einfallen lassen. Quelle: Privat (Archiv)

Vom 4. bis 7. August kommt ihr Kreativbus zur Lambertuskirche nach Brück. Geplant sind Workshops in Tanz, HipHop-Gesang und -Songwriting, Graffiti und Videotechnik. Bereits im Februar waren „Heartbeat“ schon einmal in der Region und boten unter der Federführung des CVJM in den Winterferien ein Workshop an, der schon damals bei den Teilnehmern auf große Begeisterung stieß.

Erstauflage zu Beginn der Sommerferien

Ein halbes Jahr später gibt es also auch davon eine Fortsetzung. Denn bereits zum Start in die Sommerferien veranstaltete der CVJM in Zusammenarbeit mit der Diakonie und der Stiftung SPI auf dem Turnplatz in Bad Belzig das Jugendevent „Summer in the City“ als Erstauflage. Mit insgesamt 240 Jugendlichen, aufgeteilt auf drei Tage, waren die Besucherzahlen für die Veranstalter überaus zufriedenstellend.

Über die Kinder- und Jugendwoche Seit über zehn Jahren veranstaltet die Kirchengemeinde Brück in und um die Lambertuskirche eine Kinder- und Jugendwoche. Die Veranstaltung hat in den letzten Jahren durch die Unterstützung der evangelischen Jugend und des CVJM Region Bad Belzig ihre Reichweite auf die gesamte Region ausgebreitet. In diesem Jahr findet nun zum ersten Mal im Rahmen der Jugendwoche das von den jugendlichen Teilnehmern mitorganisierte Jugendevent „Summer in the City – Brück“ statt. Der Christliche Verein Junger Menschen ist weltweit die größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation mit derzeit 120 Nationalverbänden.

„Zwei im Jahr 2020 wirklich gelungene Veranstaltung treffen demnach im August aufeinander. Das kann nur gut werden“, sagt Jan Schneider, regionaler Jugendmitarbeiter der Kirche und Leiter des CVJM. „Wer sich das entgehen lässt ist selber schuld.“ An allen drei Tagen werden von 14 bis 18 Uhr die vier verschiedene Workshops angeboten.

Mitmach-Shows an den Abenden

Am Abend wird es verschiedene Shows geben. Den Auftakt machen am Dienstag das „Heartbeat“-Team mit einem HipHop-Mitmach-Konzert. Es folgt am Mittwoch „Schlag die Kautzens“, angelehnt an die TV-Unterhaltungsshow „Schlag den Raab“. Am Donnerstag wird es eine Talentshow geben, bei der die Jugendlichen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Umrahmt werden alle Abendveranstaltungen mit der Möglichkeit, mit einem Eis in der Hand in der eigens dafür eingerichteten Lounge auf dem Kirchplatz zu verbringen. Die Veranstalter laden alle Jugendlichen ab 13 Jahren dazu ein, ihren Sommerferien auf diese Weise einen krönenden Abschluss zu verleihen. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Von Marcus J. Pfeiffer