Brück

Die Bruterfolge des Weißstorchs rund um Brück können sich sehen lassen: Zwischen Linthe und Golzow sind in diesem Jahr 29 Rotstrümpfe geschlüpft und flügge geworden, wie der Tourismusverein Zauche-Fläming beziffert. Mit den Hochburgen Rühstädt und Linum könne man die Zauche nicht vergleichen, spreche aber dennoch von einer Storchenhauptstadt im Hohen Fläming.

Unangefochten liegt die Stadt Brück mit den Zahlen an der Spitze. Allein in der Kernstadt gibt es drei Horste. In der Straße des Friedens und der Lindenstraße zählten die Mitglieder des hiesigen Tourismusvereins drei Jungvögel, auf dem Schornstein der alten Bäckerei am Ärztehaus zwei weitere – und in fast jedem Ort drumherum sind weitere Storchenhorste zu finden.

Anzeige

Ein Storchenhorst im Baum

Wenn man die Brut in Baitz, Trebitz, Stromtal und Neuendorf hinzuzählt, sind von Brück aus in diesen Tagen 19 Störchen gen Afrika aufgebrochen. Drei Jungstörche gab es außerdem in Cammer, jeweils zwei in Damelang und Linthe. Eine erfolgreiche Brut ist ebenfalls in Müggenburg und Golzow zu verzeichnen. In Alt Bork hat ein Storchenpaar zwar den Sommer verbracht, die Brut aber aufgegeben.

Besonders sehenswert sei hierbei der Horst in Golzow. „Hier nisten die Vögel in einem Baum. Das ist einzigartig auch über den Fläming hinaus“, sagt Andreas Koska. Für den Vorsitzenden des Tourismusvereins Zauche-Fläming ist die Region das ganze Jahr über eine Reise wert: Neben den Störchen im Sommer, lockt die Trappenbalz im Frühjahr in die Naturlandschaft.

Störche überwintern im Süden

Im Frühjahr werden auch die Störche wieder in den Hohen Fläming zurückkommen. Bis dahin werden sie im Süden überwintern. In diesem Wochen sind sie auf ihre große Reise aufgebrochen, wobei die Jungstörche ihren Horst zwei bis drei Wochen vor den Altstörchen verlassen, die sich von der schweren Arbeit der letzten Monate erst noch etwas erholen.

Die Jungvögel folgen ihrem angeborenen Zugverhalten und orientieren sich am Erdmagnetismus, am Stand der Sonne und an Flüssen und Seen, um so ihren weiten, noch unbekannten Weg bis ans Ziel ihrer Reise zu finden. Die Population des Weißstorchs wird auf 500.000 bis 520.000 Individuen geschätzt. Der Schwarzstorch ist sehr viel seltener.

Von Marcus J. Pfeiffer