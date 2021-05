Brück: Kostenloses Corona-Testangebot erweitert

Brück

Aktuell ist ein negativer Corona-Test fast in allen Bereichen des Lebens Standard, um im öffentlichen Radius die Angebote der Öffnungsschritte nutzen zu können. Aus diesem Grund wurde im Amt Brück jetzt das kostenlose Schnelltest-Angebot um zwei Termine in Brück und Borkheide erweitert. In Golzow ändern sich die Öffnungszeiten.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab Freitag, 28 Mai, besteht die Möglichkeit, sich in der Amtsverwaltung Brück zwischen 15 und 18 Uhr auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen oder aber den inzwischen notwendig gewordenen Nachweis über ein negatives Testergebnis zu bekommen. Dieser Termin gilt zusätzlich zur Testmöglichkeit mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr im neuen Sitzungssaal.

Im Borkheider Gemeindehaus, wo bereits ein Freitagstermin zwischen 9 und 13 Uhr angeboten wird, kommt nun ein weiteres Terminfenster montags zwischen 15 und 19 Uhr dazu. Zudem wird im Golzower Bürgerhaus ein Testangebot gemacht. Hier wurden die Öffnungszeiten vorverlegt, sodass ab sofort dienstags zwischen 8 und 10 Uhr getestet wird.

Weitere Freiwillige gesucht

Um diese Termine anbieten zu können, braucht es Freiwillige, die sich bereit erklären, in ihrer Freizeit Einwohner zu testen. „Gern können sich weitere Freiwillige melden, um sich bei den Diensten abwechseln zu können“, so Amtssprecher Kai Fröhlich. Eine professionelle Einweisung erfolgt vor Ort. Bei Interesse kann Kontakt mit der Amsverwaltung aufgenommen werden.

Für die Testungen ist keine vorherige Terminvereinbarung nötig. Diese sind zudem kostenfrei. Zutritt wird nur mit medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske gewährt. Bitte den Ausweis mitbringen. Nach dem Abstrich bedarf es einer Bearbeitungszeit von zirka 15 Minuten. Im Anschluss wird ein Nachweis über das Testergebnis ausgehändigt. Weitere Fragen können vor Ort besprochen werden.

Von Natalie Preißler