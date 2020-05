Brück

Hilfe aus der Ferne: Die Brückerin Nadja Djumana Kautz sammelt Geld für eine Lebensmittelverteilaktion in Jalalabad, einer Stadt im Südwesten der zentralasiatischen Republik Kirgisistan. Nadja Kautz hat selbst zwölf Jahre in Kirgistan gelebt.

In den vergangenen Tagen habe ihr Telefon ständig geklingelt, berichtet die junge Frau. Menschen aus Jalalabad bitten sie und ihre Familie um Lebensmittel. Nadja Kautz trägt die Anfragen geduldig in eine Datenbank ein. Am Abend übermittelt sie die Daten ihrer Familie. Am nächsten Morgen bringen ihre Brüder und Eltern den hungrigen Menschen Mehl, Kartoffeln, Karotten, Salz und Öl. Die Lebensmittel werden in den Läden vor Ort gekauft.

„Die Krigisen und Usbeken haben kein Geld, sie dürfen wegen Corona nicht als Tagelöhner arbeiten“, erzählt die 18-Jährige. „So haben die Menschen am Abend kein Geld, um Essen zu kaufen – und sind auf Hilfe angewiesen.“

Nadja Djumana – das ist arabisch und heißt: die Perle – ist zur Zeit Praktikantin im Pfarrbereich Brück. Hier lernt sie bei ihrem Onkel, Pfarrer Helmut Kautz, viel über deutsche Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Herz ist allerdings noch im Ferganatal. Deshalb möchte sie helfen und sammelt hier Geld für die Lebensmittelpakete.

Wer die Spendenaktion von Nadja Kautz unterstützen möchte, kann sich im Pfarramt Brück melden: 033844/51730.

