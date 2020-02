Brück

Polizeibeamte stoppten am Montagnachmittag in der die Straße der Einheit in Brück das Auto eines 50-Jährigen. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus befanden sich am Fahrzeug Kennzeichentafel, die auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind.

Nun hat der Mann gleich zwei Probleme am Hals: Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs ein.

Von MAZ