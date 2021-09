Brück

In der Silberbrückenstraße in Brück ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer verunglückt. Der 68-Jährige war vermutlich mit seiner Pedale an einem Poller hängengeblieben, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und verlor das Bewusstsein. Zum Glück waren Rettungskräfte schnell am Unfallort und versorgten den Mann. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Von Flor Janke