Brück

Ein aufmerksamer Anwohner konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag beobachten, dass eine Person den Kleintransporter seines Nachbarn in der Fontanestraße in Brück entwendete. Eine Mann soll gegen 1 Uhr in das Fahrzeug eingebrochen und anschließend mit dem Mercedes Sprinter in Richtung des Gewerbegebietes geflüchtet sein.

Auf der Autobahn unterwegs

Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Fahndung ein – mit Erfolg. Etwa eine halbe Stunde später stellten Polizisten das gestohlene Fahrzeug auf dem Berliner Ring in Höhe der Anschlussstelle Michendorf fest. Der Dieb fuhr in Richtung Frankfurt/Oder und konnte schließlich in Höhe der Anschlussstelle Rangsdorf gestoppt werden.

Anzeige

Polizei stellt Sprinter sicher

Der 35 Jahre alte Pole wurde vorläufig festgenommen. Er ließ sich während der anschließenden Vernehmung zum Tatvorwurf der Hehlerei und des Diebstahls in besonders schwerem Fall nicht weiter ein. Am Fahrzeug wurden deutliche Manipulationen an der Fahrzeugelektronik festgestellt. Der Sprinter wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Von Marcus J. Pfeiffer