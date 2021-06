Brück: Transporter fährt Hundehalter über den Fuß und flüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines Transporters, der am Samstag im Trebitzer Weg in Gömnigk einem Passanten über den Fuß gefahren ist und flüchtete.

