Pastor Mario Müller und Orgelvirtuose Stefan Zeitz nehmen am Samstag, 25. Juli, um 17 Uhr das Publikum in der Lambertuskirche in Brück mit auf eine Reise nach Brasilien. Umrahmt wir der Vortrag über die Arbeit mit brasilianischen Kindern mit romantischer und barocker Musik.

Mario Müller ist im Bergischen Land aufgewachsen. Im Alter von 20 Jahren hat ihn die Faszination für das größte südamerikanische Land gepackt. Er ging für dreieinhalb Jahre nach Brasilien, nicht als Tourist, sondern als engagierter Mitarbeiter in einem Drogentherapie-Zentrum. Zugleich hat er mit dem Studium der Theologie an der Universität begonnen.

Faszination Brasilien

Während des Studiums lernte er seine Frau Daniela kennen. Nach der Hochzeit zog sie mit Mario Müller nach Wuppertal, wo er an der Evangelisten Schule Johanneum seinen Abschluss im Fach Theologie machte.

2013 kam der Ruf zur Gnadauer Brasilien Mission (GBM). Seit 2014 arbeitete Mario Müller als einziger deutscher Missionar in der Missão Evangelíca Uníão Cristá (MEUC) in Blumenau im Bundesstaat Santa Catarina. Dort ist er zuständig für den Kindergarten Bon Amigo als geistlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter und Familien von 180 Kindern.

In diesem Kindergarten ist eine kleine Gemeinde gegründet worden, die sich wöchentlich trifft. In der Lambertuskirche berichtet Müller von seinem Leben in Brasilien.

Stefan Zeitz spielt auf der Orgel. Quelle: promo

Die musikalische Begleitung für seinen Vortrag kommt von Stefan Zeitz. Der Organist studierte Kirchenmusik in Essen und schloss sein Kirchenmusikstudium mit dem A-Examen und dem Konzertexamen im Fach Orgel ab.

Im Anschluss an das Studium arbeitete er – betraut mit übergemeindlichen Aufgaben – im Essener Raum als Kirchenmusiker und Musiklehrer.

Er gründete und leitete die Christliche Gemeindemusikschule in der Evangelischen Gemeinde Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Seit 2009 ist er Kirchenmusiker an der Christuskirche in Greifswald. Außerdem ist er Orgelsachverständiger im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis.

