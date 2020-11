Brück

Die Polizei erhielt am Samstagabend gegen 19 Uhr den Hinweis, dass Jugendliche in Brück Drogen konsumieren. Die Polizei traf in der Straße der Einheit zwei 14-Jährige an, die augenscheinlich zerkleinertes Cannabiskraut (sogenanntes Gras) mit sich führten.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss daran an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZ