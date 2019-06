Brück

Das Entwicklungskonzept, welches das Amt Brück in Auftrag geben will, könnte teurer werden als zunächst gedacht. Darüber hat Amtsdirektor Marko Köhler jetzt im Amtsausschuss informiert.

Im aktuellen Haushaltsjahr sind für die Beauftragung des Konzepts 25.000 Euro vorgesehen, im Plan für 2020 die gleiche Summe. „Die Empfehlung lautet, die Summe von dann 50.000 Euro um weitere 25.000 Euro zu erhöhen, sodass wir im Ergebnis auf 75.000 Euro kommen“, sagte der Amtsdirektor. Das zusätzliche Geld sei ebenfalls in der Haushaltsplanung 2020 vorzusehen.

75.000 Euro scheinen realistischer

Die im Endeffekt benötigte Summe sei zwar nicht genau zu beziffern – nach ersten Erkenntnissen erscheine ein Bedarf von 75.000 Euro jedoch realistischer. „Ich kenne aber natürlich die genauen Ausschreibungsergebnisse nicht“, sagte Marko Köhler weiter.

Die Ausschussmitglieder haben darüber abgestimmt, dass eine Ausschreibung zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes erfolgen soll – und anschließend auch die Auftragsvergabe. „Das Konzept muss der Ausrichtung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) entsprechen und an die besonderen Bedingungen eines Amtsmodells angepasst sein“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

Konzept kann ein Kompass sein

Bei einer Amtsausschusssitzung im März hatte Katrin Heinz, Mitarbeiterin der Firma EBP, eine mögliche Zusammenarbeit erläutert. Einer der Themenschwerpunkte, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt, ist die Regionalentwicklung. So begleitet EBP zum Beispiel auch den Stadtumbauprozess in Brandenburg an der Havel konzeptionell und strategisch.

„Ein solches Konzept kann wie ein Kompass für das Amt, die Politik, die Verwaltung und die Stadtgesellschaft sein“, macht Katrin Heinz seinerzeit deutlich. „Eine verbindliche Grundlage für Entscheidungen der nächsten fünf bis zehn Jahre, um sich gemeinsam zu positionieren.“

Bauleitplanung, Kita-Konzept oder die Haushaltssatzung – all das könne in ein Dachkonzept überführt und so als roter Faden für die Kommune genutzt werden. Auch könnten Prioritäten herausgearbeitet werden, die gesetzt werden sollen – oder aus finanziellen Gründen gesetzt werden müssen.

Zudem sei das Konzept ein Steuerungsinstrument der brandenburgischen Städtebauförderung und entfalte dadurch für die zukünftige Beantragung von Fördermitteln eine große Bedeutung, heißt es im aktuellen Beschluss weiter.

Gemeinden müssen Inhalten zustimmen

Und: „Die Erarbeitung des INSEK findet ähnlich wie formelle Planungen mit der Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Im weiteren Verfahren werden auch Beschlussfassungen in den Gemeinden notwendig, da sich alle Gemeinden zur Anerkennung der Inhalte verpflichten und die jeweilige kommunale Entwicklung am gemeinsamen Konzept ausrichten sollten.“

Von Josephine Mühln