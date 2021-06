Brück

Bei regelmäßigen Wasserkontrollen wurde vor einem drei viertel Jahr eine erhöhe Anzahl von Legionellen-Bakterien in den Leitungen des Brücker Ärztehauses gefunden. Um den Betrieb weiterhin aufrechtzuhalten und eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, wurde damals sofort ein Sachverständiger eingeschaltet sowie diverse Sofortmaßnahmen umgesetzt, erklärt Stephanie Segl, Fachbereichsleiterin Bauen des Brücker Amtes. „Damit haben wir das Problem temporär geheilt.“

Neben dem Einbau von Filteranlagen wurde das Warmwasser damals sofort abgekoppelt und Warmwasserboiler unter den Einzelwaschbecken installiert, berichtet Segl weiter. „Die Maßnahmen wurden immer von einem zertifizierten Sachverständigen begleitet und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durchgeführt. Außerdem fanden während der Sofortmaßnahmen regelmäßige Kontrollen statt, um transparent zu sein und Sicherheit zu haben.“

Dauerhaft gute Trinkwasserqualität

Nach der Behebung des Problems habe man dennoch entschieden, den alten Leitungsbestand zu erneuern. „Weiter im Bestand zu arbeiten, in welchem schon diverse Umbauten und Sanierungen durchgeführt wurden, war als kurzfristige Maßnahme die richtige, aber nun sind nachhaltige Maßnahmen erforderlich, um dauerhaft eine gute Trinkwasserqualität gewährleisten zu können“, erklärt die zweite stellvertretende Amtsdirektorin.

Die neuen Trinkwasserleitungen im Brücker Ärztehaus sollen noch in diesem Jahr eingezogen werden. Die Ausschreibung für diese Umbaumaßnahmen stehe bevor, so Segl. „Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird darauf geachtet, dass die Einschränkungen für Pächter, Patienten und Bürger so gering wie möglich gehalten werden.“.

Seit 2005

Das Ärztehaus in Brück gibt es mit seiner jetzigen Nutzung seit 2005. In dem Gebäude befinden sich eine Bibliothek, zwei Zahnarztpraxen, ein Allgemeinmediziner, eine Kinderarztpraxis, sowie Pausenräume, eine Wohnungsverwaltung und Büroräume.

Von Johanna Uminski