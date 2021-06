Brück

Nach langer Pause startet im Brücker AWO Treff wieder ein Computerabend. Awo-Ortsvorsitzender, Wolfgang Anspach freut sich auf interessierte Teilnehmer. „Angesprochen fühlen sollen sich alle erwachsenen Bürger, die sich mit dem Computer befassen und bereit sind, Neues dazuzulernen und auch gerne selbst ihr Wissen teilen. Bei dem Treffen machen wir keine Lehrvorführung, sondern besprechen die Maßnahmen gemeinsam“, erklärt der Brücker.

Das letzte persönliche Treffen fand letztes Jahr im September statt, so Anspach, der berichtet, dass man es im Frühjahr mit einem Zoom-Treffen versucht hat. „Das ist super, wenn man nur Wissen vermitteln möchte oder eine Besprechung hat, aber in diesem Rahmen funktioniert das nicht“, resümiert der Ortsvorsitzende, der bei einzelnen Teilnehmern in der Zeit der Corona-Beschränkungen individuell Computerprobleme gelöst hat.

Auf Hygieneregeln achten

Nun aber können sich die Teilnehmer wieder persönlich gegenübersitzen und gemeinsam über Schwierigkeiten mit dem eigenen Rechner sprechen. „Maximal 30 Teilnehmer dürfen teilnehmen. Auf die Hygieneregeln muss weiterhin geachtet werden“, betont der Awo-Ortsvorsitzende.

In der Regel bringen die Teilnehmer ihre eigenen Laptops zu dem Treffen mit. „Wenn aber jemand vorhat, sich einen Laptop anzuschaffen, und erst einmal sich das Gerät anschauen möchte, der kann den Teilnehmern gerne über die Schultern schauen.“

Keine lange Pause

Neben technischen Fragen soll an dem Abend aber auch besprochen werden, wie und unter welchen Aspekten der Computerkurs weitergeführt werden kann. Insbesondere in Hinblick auf den Herbst und die möglichen Corona-Beschränkungen stehen diese Punkte an dem Abend auf der Tagesordnung, erklärt Wolfgang Anspach.

„Wir wollen in Zukunft nicht wieder eine so lange Pause machen“, so der Brücker. Der Computerabend im AWO Treff Brück findet am 23. Juni ab 18 Uhr 30 statt und geht bis etwa 20 Uhr. Themen sind die Modalitäten für die Zukunft und Informationen zum Interneteinkauf sowie Aktuelles.

Von Johanna Uminski