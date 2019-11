Brück

Wenn Brücker in die weite Welt hinaus fahren, treffen sie Pferde. Die Reiseleiterin in Israel konnte es nicht fassen: „Überall Pferde! Ich habe noch nie so viele in meiner Heimat gesehen". Unter anderem musste die Delegation, zu der auch Thomas Haseloff vom Kaltblut-Zucht- und Sportverein gehörte, in der alten Kreuzfahrerstadt Akko einen Araberhengst fangen.

Davon und vielen anderen Eindrücken von der Reise ins Heilige Land werden die 30 Männer und Frauen aus Brück und Umgebung berichten, die im Herbst dabei waren. Reichlich eine Woche lang erkundeten sie Kultur-, Kirchen- und Weltgeschichte; erfuhren Wissenswertes und Unterhaltsames. Inzwischen sind sie zurück und alle Bilder für den Vortrag sortiert, wie Pastor Helmut Kautz berichtet.

Neben dem Jugendaustausch mit Even Yehuda alljährlich im Sommer begibt sich der Seelsorger regelmäßig Erwachsene auf Entdeckungstour in Israel und plant mit dem erst jüngst gegründeten Friedensglockenverein noch eine Titanentour nach Jerusalem. Diesmal kehrte die Abordnung indes auch in der tiefsten Kneipe der Welt am Toten Meer ein.

Vortrag am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, im Pfarrhaus Brück

Von René Gaffron