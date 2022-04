Brücker Erweiterungsbau entspannt Engpass bei Kita-Plätzen, löst aber nicht alle Probleme

Brück

Endlich gibt es die lange erhoffte Entlastung für den Engpass an Kita-Plätzen in der Stadt Brück. Dort ist am Schulcampus jetzt der Erweiterungsbau fertiggestellt. Er bringt neue Räume für die Grundschule sowie die Kita „Planegeister“.

Aus der Kita ziehen nun 24 Vorschulkinder um in den Neubau. Der Probebetrieb soll am 9. Mai starten. Das erklärte Lars Nissen, der amtierende Amtsdirektor und Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Amtsverwaltung, am Donnerstagabend in der Brücker Stadtverordnetenversammlung (SVV).

Auch aus anderen Kindergärten in Brück, Linthe oder Cammer könnten Vorschulkinder dann dort betreut werden, „um für das letzte Jahr im Kindergarten bereits näher an die Schule herangeführt zu werden“, erklärt der Ressortleiter.

Nicht genehmigt worden sei indes bei der Abnahme des Gebäudes die ursprüngliche Idee, auch Kinder im vorletzten Kita-Jahr schon in dem Erweiterungsbau unterzubringen. „Das Bildungsministerium sah die Gefahr, dass kleinere Kinder nicht ausreichen beaufsichtigt sein könnten hier auf dem Schulcampus“, sagte Nissen.

Am Schulcampus Brück ist jetzt der Erweiterungsbau fertiggestellt. Er bringt neue Räume für die Grundschule sowie die Kita „Planegeister“. Quelle: Thomas Wachs

Sobald der Umzug der Vorschulkinder in den Ergänzungsbau erfolgt ist, können in der aktuell voll ausgelasteten Kita „Planegeister“ dann auch wieder neue Aufnahmen von Kindern erfolgen. Die Räume im Neubau bringen zur Kapazität von 97 Plätzen im Haupthaus nun weitere 37 Plätze für die Vorschule.

Nicht alle Kita-Plätze belegt in Brück

Insgesamt sind die Tagesstätten im Stadtgebiet alle weiterhin gut ausgelastet. Die Nachfrage sei groß mit einer Warteliste für 55 Kinder. Dennoch sind nicht alle Plätze in der kommunalen Kita sowie bei freien Trägern voll belegt. Das liege am fehlenden Personal. „Wir hoffen, dass wir aus dem nächsten Abschluss-Jahrgang für Erziehungskräfte welche abbekommen“, erklärte Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) in der SVV.

In der von der Johanniter-Unfallhilfe betriebenen Kita „Hasenbande“ sind von 58 Plätzen 50 belegt. Beim Verein „Wir“ und seiner Kita „Brückenbogen“ in der Straße des Friedens sind 35 von 40 Plätzen belegt. Voll ausgelastet sei ständig die private Kindertagespflege „Bambinis“ mit fünf Plätzen.

Entlastung erhoffte sich der Ressortleiter vom neuen Kindergarten im Wohngebiet Brück-Ausbau. Dazu gebe es inzwischen einen Bauantrag für ein Haus mit 40 bis 50 Plätzen. Dort wollen die Investoren für das Wohngebiet diese Tagesstätte errichten, die später von der Arbeiterwohlfahrt betrieben werden soll.

Brück hat nun 237 Kita-Plätze

Insgesamt verfügt die Stadt Brück inklusive des nun neuen Erweiterungsbaus über 237 Kita-Plätze, von denen 186 belegt seien, heißt es in der nun vorgelegt Statistik der Amtsverwaltung Brück mit Stichtag 1. März.

In der Stadt seien aktuell 243 Krippen- und Kindergarten-Kinder gemeldet, die nach dem 30. September 2015 geboren wurden. Traditionell werden Kinder aus dem Ortsteil Baitz jedoch vorrangig in Bad Belzig betreut sowie die aus Neuendorf hauptsächlich in der Kita „Sonnenschein“ in Borkheide. Außerhalb des Amtes Brück werden 27 Brücker Kinder betreut. Diese gehen in den Kommunen Treuenbrietzen, Niemegk, Wiesenburg/Mark sowie auch Beelitz und Potsdam in Kitas.

Mehr als 30 Babys pro Jahr in Brück

Im Jahr 2020 wurden in Brück 34 Kinder geboren. 2021 waren es 31 Mädchen und Jungen. Von den zwischen 1. März 2021 und 14. März 2022 geborenen Babys seien 27 noch ohne einen Kita- Platz, heißt es von der Amtsverwaltung.

Von Thomas Wachs