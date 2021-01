Brück

Montags ist Probe beim Gospelchor Brück. Daran halten die Sängerinnen und Sänger aktuell auch während des Corona-Shutdowns mit Ausgangssperren eisern fest. Eifrig gesungen und geprobt wird allerdings mit noch viel größerem Abstand, als es die Regeln zur Eingrenzung der tückischen Virus-Pandemie vorschreiben.

Isoliert daheim, werden nun an Montagabenden Computer oder Handys und Tablets in Position gebracht für die Chorprobe. Sie läuft online mit Hilfe von Video-Systemen über das Internet. Insgesamt 24 der ansonsten um die 50 Mitglieder des Chores haben sich für diesen Weg entschieden, um überhaupt noch ihrem Hobby nachgehen zu können. Moderne Technik macht das möglich.

Anzeige

Tücken mit der Technik

Aber es gibt auch Tücken. „Es entstehen Zeitverzögerungen und Unterbrechungen bei Ton und Bild, wenn die Datenleitung zu schwach ist“, erzählt Chorleiter Ilja Panzer gegenüber der MAZ. Der Berliner war dennoch offen für die Online-Proben, „auch wenn an einen gemeinsamen Einsatz beim Singen über das Netz gar nicht zu denken ist“.

Der Gospelchor Brück hofft, bald wieder in üblicher Nähe proben zu können. Quelle: Chor Brück

Also werden die Mikrofone meist stumm geschaltet, um ein Chaos zu vieler Geräusche zu vermeiden. Alle Sänger singen so für sich, vereint aber über die Bilder. Für die individuellen Proben zwischen den Terminen sind Noten verschickt, die jeder einstudieren kann. Von Termin zu Termin werden bekannte Stücke aufgearbeitet, aber auch neue geprobt als Hausaufgabe.

Ruhige Stücke eher untypisch

„Wenigstens kann ich bei der Video-Probe sehen, wie die Reaktionen der Sängerinnen und Sänger sind“, erklärt Ilja Panzer. Dann können Passagen wiederholt werden, die noch nicht so sitzen. „Ausgewählt haben wir eher ruhigere Stücke, die sonst eigentlich nicht so typisch sind für den Brücker Gospelchor“, erzählt dessen Leiter. So sei es einfacher zu üben.

Das Projekt läuft so gut, dass zu Weihnachten erstmals ein Gesangs-Video des Chores gemeinsam produziert wurde. Diese Einspielung eines schwedischen Liedes ist nun im Video-Kanal YouTube für jedermann zu erleben.

Auch das war zunächst eine Einzelleistung der Sängerinnen und Sänger. Im Licht des festlichen Kerzenscheins spielten sie individuell daheim erst das Video ohne Ton ein. „Danach folgte die Tonspur, um sich allein ganz auf den Gesang konzentrieren zu können“, erklärt Ilja Panzer zu seiner Idee für das Gemeinschafts-Video. „Gut vier lange Nächte hindurch habe ich dann getüftelt, alles geschnitten und zusammengefügt“, erzählt der 39-Jährige.

Weil alle Beteiligten des Chores nun begeistert sind von ihrem Gesamtwerk, sollen weitere Online-Projekte folgen. „Bis zu drei Lieder wollen wir so noch für ein Video einsingen, so die Idee“, erzählt Ilja Panzer.

Keine Proben mehr im Freien

Auch die Proben per Video-Chat am Montag sollen so lange fortgeführt werden, bis die Corona-Lage wieder echte Zusammenkünfte in der sonst geliebten Brücker Lambertuskirche möglich macht. „So können wir uns bis dahin wenigstens noch sehen und austauschen“, sagt Ines Görisch aus Treuenbrietzen, eine der Sängerinnen. Sie ist begeistert von der neuen Möglichkeit, „um überhaupt noch singen und auch den Kontakt zum Chorleiter und den anderen halten zu können.“

Der Brücker Gospelchor probt eigentlich in der Lambertuskirche zu Brück, wo sonst auch Weihnachtskonzerte stattfinden. Quelle: privat

„Bei der Corona-Lockerung im Sommer, konnten wir uns wenigstens noch draußen im Freien zu richtigen Proben treffen“, erzählt Ilja Panzer. „Doch bei der zweiten Welle und wieder steigenden Infektionszahlen war das bald nicht mehr möglich“, erzählt der Chef des Brücker Gospelchores. Das Ensemble mit Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Orten im Hohen Fläming konnte 2018 sein zehnjähriges Bestehen feiern.

Ilja Panzer übernahm 2012 die künstlerische Leitung. Der Berliner leitet aktuell insgesamt fünf verschiedene Chöre. „Die meisten davon proben inzwischen online.“

Von Thomas Wachs