Brück

Die Schlüsselübergabe am 11. November läutet bei den Jecken des Brücker Karnevalsvereins die fünfte Jahreszeit ein. Mit dem kleinen, aber bedeuteten Akt wird das wohl auch die einzige Veranstaltung der Session bleiben, sagt Bernd Pötner, Präsident des Brücker Karnevalclubs (BKC). „Wie auch im letzten Jahr schon.“ Dennoch freut sich der Verein über ein neues Prinzenpaar, das aber noch geheim gehalten wird.

„Ich bin auch schon ganz gespannt“, sagt der Vereinspräsident der Brücker Narren. Wenn am Donnerstag im Schützenhaus im kleinen Rahmen um 19:11 Uhr der Schlüssel des Amtes dem Brücker Bürgermeister Matthias Schimanowski symbolisch weggenommen wird, startet eine wohl wieder coronabedingt ruhige Session. Alle Treffen wie die Prunksitzung, Weiberkarneval oder Kinderkarneval werden nicht stattfinden, so der Brücker.

Trotz ruhiger Session: Die Prinzengarde freut sich über ihre neuen Jacken. Quelle: privat

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich die Vereinsmitglieder spontane und coronakonforme Aktionen wie im letzten Jahr ausdenken. Dort hat beispielsweise ein Mitglied des Elferrates am Wochenende an die Mitglieder Pfannkuchen verteilt, ein Auto-Korso durch Brück wurde organisiert und durchgeführt sowie ein Foto-Wettbewerb oder eine Weihnachts-Grußkarten-Aktion der Caballeros ins Leben gerufen.

Trotz der vermutlich wieder tristen Session gibt es eine schöne Neuigkeit: Die Prinzengarde sowie die Caballeros freuen sich über neue Jacken. Möglich gemacht hat das eine Spende der Sparkasse in Höhe von 750 Euro, verrät Pötner. „Die Funkengarde ist schon ausstaffiert. Nun ist auch die Prinzengarde bereit, um den Verein nach außen zu präsentieren.“ Über die neue Anschaffung freut sich der Vereinspräsident sehr, wie er betont. „Es ist schön, dass wir unterstützt werden, obwohl es auch in diese Session keine Veranstaltungen geben wird. Aber unser Vereinsleben bleibt weiterhin bestehen. Und wenn es wieder richtig losgeht, dann sind wir am Start.“

Geplant ist am 30. April sowie 1. Mai nächstes Jahr die Frühjahrskarnevalsveranstaltung. Und über eine weitere Neuerung freut sich der Vereinspräsident. „Ab dem 11. November wird unser Verein auf Facebook und Instagram einen eigenen Auftritt haben. Dann sind wir nicht nur mit unserer Webseite präsent, sondern auch auf diesen Kanälen.“ Zu verdanken sind dies Alexandra Wendt und Antonia Dzimbowski, betont Bernd Pötner. „Beide tanzen in der Funkengarde und haben sich diesem Thema angenommen.“

Der Schlachtruf „Aliwatschi“ lebt bereits seit 1959, dem Gründungsjahr des Vereins, im Brücker Karnevals-Club. Über die Herkunft dieser Wortschöpfung ist sich aber der Verein bis heute nicht sicher, verrät der Vereinspräsident. „Es ist überliefert, dass es einen Mann namens Ali gegeben hat, der einen watscheligen Gang hatte – und so entstand das Wort Aliwatschi.“

Von Johanna Uminski