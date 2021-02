Brück

Die Brücker Jecken rufen alle Närrinnen und Narren zum Foto-Wettbewerb auf. Bis zum 14. Februar können die schönsten, lustigsten und bunten Karnevalfotos an den Brücker Karneval Club gesendet werden. „Coronabedingt können wir nichts machen und damit wir nicht in Vergessenheit geraten, dachten wir, dass wir die Foto-Aktion ins Leben rufen“, sagt Vereinspräsident Bernd Pötner.

Alle Treffen der Session wie die Prunksitzung, Weiberkarneval oder Kinderkarneval konnten nicht stattfinden, so der Brücker. Mitmachen beim Fotos-Wettbewerb können alle, die sich dem Brücker Karneval verbunden fühlen, erklärt der Vereinspräsident.

Die Wahl der Qual

„Aufgerufen sind alle, die zum Karneval kommen wie die Jecken aus Dahmelang, Cammer oder Golzow. Es gibt aber auch Brücker, die in Potsdam und Berlin wohnen und zu unseren Karnevalsveranstaltungen wiederkommen“, sagt der BKC-Präsident. Wichtig ist, dass das Foto etwas mit Karneval zu tun haben muss. Auf eine rege Beteiligung beim Foto-Wettbewerb freut sich der Vereinsvorstand, der die Wahl der Qual haben wird.

„Wir hoffen auf viele lustige und tolle Fotos und dass uns die Entscheidung erschwert wird.“ Auf den glücklichen Sieger warten zwei Eintrittskarten für die nächste Brücker Karnevalssession. „Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wird Rosenmontag bei der traditionellen Schlüsselübergabe mit dem Brücker Bürgermeister unter Einhaltung der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln bekannt“, sagt Bernd Pötner.

Traurig blickt der Brücker Karnevalspräsident auf die aktuelle Session. Dennoch habe man im Rahmen der Möglichkeiten Aktionen wie den Autokorso durch Brück, der sehr wohlwollend aufgenommen wurde, oder die Weihnachts-Grußkarten-Aktion der Caballeros ins Leben gerufen. „Damit wir mit den Jecken in Verbindung zu bleiben. Außerdem haben wir unseren Fundus aufgeräumt.“

Hoffnungsvoll schauen Bernd Pötner und seine Vereinsmitglieder auf die nächste fünfte Jahreszeit. „Wichtig ist erst einmal, dass wir alle gesund bleiben, die Pandemie gut überstehen, um dann wieder durchstarten zu können.“ Man überlege, ob man die zunächst als einmalige angesetzte Aktionen wie den Autokorso oder die nun laufende Fotos-Aktion wieder aufgreift. „Die Sachen sind nun angestoßen und vielleicht können wir sie in der nächsten Session integrieren“, sagt Bernd Pötner.

Aufruf zum Foto-Wettbewerb des Brücker Karnevals-Club von 1959 auf der facebook-Seite. Quelle: screenshot

Der Einsendeschluss für den Fotos-Wettbewerb ist der 14. Februar 2021. Die Fotos sollen unter Angaben des Namens und einer Kontaktmöglichkeit an info@karneval-brueck.de geschickt werden. Gekürt wird das schönste Bild am Rosenmontag, den 15. Februar 2021. Zu gewinnen gibt es zwei Freikarten für eine Veranstaltung des BKC in der nächsten Session 2021/2022. Die närrischen Bilder werden auf die BKC-Vereinsseite gestellt und werden auch Teil der Veranstaltungen im nächsten Jahr sein.

Von Johanna Uminski