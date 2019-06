Brück

Für die Hasenbande geht es jetzt hoch hinaus. Um für die gleichnamige christliche Kindertagesstätte in Brück mehr Platz zu schaffen, hat dort jetzt der Ausbau des Dachgeschosses begonnen. Darauf war lange hingearbeitet worden.

Bald sechs Plätze mehr

Somit entstehen in der christlichen Tagesstätte sechs zusätzliche Plätze. „Unsere Kapazität steigt von 52 auf 58 Plätze“, erklärt Kita-Chefin Ulrike Junge gegenüber der MAZ. Aktuell betreuen neun Kollegen die Jungen und Mädchen im Hause.

„Alle sind schon ganz aufgeregt wie Bob der Baumeister. Bei den Handwerkern gibt es nämlich schon viel zu beobachten“, erzählt Junge. Montiert ist bereits die neue Metalltreppe außen an der Fassade des Hauses.

Für die Erweiterung des Kindergartens „Hasenbande“ fließt Geld von Land und EU. Quelle: Thomas Wachs

Stadt spendiert Eigenanteil

Finanziert wird das Bauprojekt an dem kommunalen Gebäude in der Straße der Jugend von der Stadt Brück als Eigentümer. Sie rechnete nach einer Kostenschätzung mit Gesamtkosten in Höhe von rund 234.000 Euro. Dafür gibt es eine Förderung von 75 Prozent der Kosten in Höhe von gut 171.000 Euro, die über das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung aus dem EU-Programm „Leader“ beantragt worden war.

Träger zahlt die Möbel

„Somit ergibt sich ein Eigenanteil von rund 60.000 Euro für Kommune“, erklärt Kristin Brauns von der Wirtschaftsförderung im Amt Brück: „Allerdings liegen noch kein aktuellen Ausschreibungsergebnisse vor“.

Für die Innenausstattung der neuen Räume kommt der Betreiber der Tagesstätte, die Johanniter-Unfallhilfe, auf. Seit Januar 2018 läuft das im Jahr 2010 von einer christlichen Elterninitiative ins Leben gerufenen Haus in Regie der Johanniter. Sie hatten es auf Wunsch des Fördervereins übernommen.

Im Herbst soll alles fertig sein

„Die Fertigstellung des Bauprojektes soll möglichst bis zum Herbst diesen Jahres erfolgen“, erklärt Kita-Leiterin Ulrike Junge. Sie und ihre Kollegen freuen sich bereits auf die neuen Räume. „Der Bedarf für weitere Plätze ist stetig gewachsen und hält weiter an“, so Junge.

Die Arbeit mit den Kindern im Haus erfolgt in offenen Gruppen. „Wenn die Erweiterung fertig ist, werden wir sehen, welche Räume wir wie nutzen und wenn nötig noch etwas umräumen“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte „Hasenbande“.

Von Thomas Wachs