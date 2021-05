Brücker Nachwuchs wünscht sich Treffpunkt – ohne Aufsicht 

Brück

Die Teenager aus Brück wünschen sich einen eigenen Treff. Zuletzt haben sie selbst bei Frost und Schnee keine Bleibe gefunden und der nächste Winter kommt bestimmt. „Allerdings wollen wir zusammen kommen können, ohne dass ein Erwachsener dabei ist“, erklärt Edward Baitz.

„Das Anliegen ist nachvollziehbar, wird so nicht von uns erfüllt werden können“, sagt Isabel Pesch-Kolarczyk. Sie ist die Vorsitzende des städtischen Sozialausschusses. Er beriet in dieser Woche erstmals am Nachmittag statt abends. So sollte den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Interessen selbst zu vertreten.

Fragestunde eifrig genutzt

Tatsächlich war nach Bekanntmachung des Termins in den sozialen Medien ein Dutzend Mädchen und Jungen zugegen. Zunächst einmal nutzten sie die Einwohnerfragestunde, um ihre Anregungen loszuwerden. Tatsächlich sind die Städte und Gemeinden laut Kommunalverfassung des Landes Brandenburg seit geraumer Zeit verpflichtet, Wege der Mitwirkung an politischen Entscheidungen zu regeln und umzusetzen.

Ausschussvorsitzende Isabel Pesch-Kolarczyk verspricht den Jugendlichen aus Brück weitere Einladungen, um ihre Interessen zu vertreten. Quelle: Rene Gaffron

„Bei der Art und Weise experimentieren wir noch“, räumt Isabel Pesch-Kolarczyk ein. Bisher habe sich lediglich herausgestellt, dass ein dauerhaftes Gremium – wie bei den Senioren durchaus bewährt – von den Jüngeren nicht favorisiert wird. Vielmehr gab es schon weniger formelle Begegnungen, etwa bei einer Grillparty, die zum Austausch genutzt wurde. Unter den Umständen der Covid-19-Pandemie sei es freilich schwierig, weitere Chancen der Mitbestimmung auszuloten. „Wir finden es gut, dass wir hier angehört werden“, sagt Edward Baitz.

Blick auch auf die Kleinen

Ausdrücklich waren die Jugendlichen auch nicht nur da, um ihre eigenen Bedürfnisse kundzutun. Für die Kleineren haben sie ebenfalls einen Blick. So wurde festgestellt, dass in der jüngeren Vergangenheit vielerorts Geräte auf den städtischen Spielplätzen abgebaut worden. „Meistens die coolen“, hieß es.

Der Nachwuchs aus Brück nutzt die Fragestunde bei der Beratung in der großen Turnhalle in Brück. Quelle: Rene Gaffron

In der Regel sind – sowohl auf dem Schulhof als auch im der Stadt und den Nachbardörfern – dann Sicherheitsaspekte entscheidend, begründet die Amtsverwaltung ihr Handeln. Allerdings kann hier zumindest teilweise Ersatz organisiert werden, lautet die erfreuliche Botschaft.

Geld für Erneuerung steht parat

Das Budget von 10.000 Euro im vergangenen Jahr habe laut Aussage von Kämmerin Melitta Boese nicht ausgeschöpft werden können. Deshalb steht für 2021 die doppelte Summe bereit. Mattias Ryll (CDU) zeigte sich über die Entwicklung erstaunt. Etwas überrascht von den Klagen schlägt er vor, künftig gleichermaßen Abgeordnete und Kinder als Betroffene zu informieren und kann sich auch gemeinsame Spielplatz-Besichtigungen vorstellen.

Einen Jugendklub, der ohne Aufsicht von Erwachsenen zu nutzen ist, werden die Stadtväter indes nicht zur Verfügung stellen. Vielmehr wird auf Offerten wie den langen Abend mit Sozialarbeitern im Mehrgenerationentreff „Alte Korbmacherei“ verwiesen.

Anliegen bleibt in der Debatte

Allerdings schließt die Jugend-Koordinatorin des Amtes Brück, Wenke Hanack, nicht aus, dass sich langfristig wie in Borkheide einrichten lässt, eigenverantwortlich ein Domizil zu nutzen. Neben noch einer Reihe nötiger Absprachen braucht es zuvor die Teilnahme am Jugendleiter-Lehrgang und das Vertrauen sowohl bei Gleichaltrigen und bei den Erwachsenen. Eine nächste Beratung dazu ist für Anfang Juni vereinbart.

Von René Gaffron