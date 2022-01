Brück

Eine lange Tradition hat die Ziehung der Sieger des Landeswettbewerbes von Agraraktiv „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum“ für Brandenburger Schüler der 8. und 9. Klassen und der Sieger des Landeswettbewerbes von Landaktiv „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ für 5. Klassen auf der Bühne in der Brandenburg-Halle während der Internationalen Grünen Woche. Da diese auch in diesem Jahr nicht stattfindet, wurde die Ermittlung der Sieger in die Heimvolkshochschule am Seddiner See nachgeholt.

Grußwort vom Ministerpräsidenten

Teilnehmer der Wettbewerbe und weitere Gäste konnten diese Aktion digital live miterleben. Glücksbringer waren der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes Henrik Wendorff, der Vorsitzender des Trägervereins der Heimvolkshochschule Udo Folgart sowie die Direktorin der Heimvolkshochschule Antje Pecher. Digitale Grußworte hatten der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, und der Minister für Landwirtschaft, Axel Vogel, gesandt.

Als Preisträger für den Wettbewerb von Agraraktiv wurden gezogen: 1. Preis: eine Klassenfahrt und der Besuch der Schüler-BraLa im MAFZ Paaren im Glien: Klasse 8/4 des Goethe-Gymnasiums Nauen. 2. Preis: Exkursion in einen Landwirtschaftsbetrieb: Klasse 9a der Goetheoberschule Trebbin. 3. Preis: Regionale Produkte für ein Klassenfest: Klasse NaWi 9 der Oberschule Brück.

Grüne Berufe und moderne Landwirtschaft

Damit gingen der 6. Landeswettbewerb „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum“ und der 17. Landeswettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ zu Ende. Wie in den Vorjahren waren Schüler an Brandenburger Schulen aufgerufen, ihr Wissen zu den verschiedensten Themen unter Beweis zu stellen. Mit diesen Wettbewerben möchten die Projekte Agraraktiv und Landaktiv das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Leben auf dem Lande, der modernen Landwirtschaft und an Grünen Berufen wecken.

Die Resonanz auf die Wettbewerbe war wie in den Vorjahren groß: an dem Wettbewerb für die 8. und 9. Klassen beteiligten sich 98 Schulklassen. Auch an dem Wettbewerb für die 5. Klassen gab es großes Interesse: 75 Schulklassen machten mit.

Die jeweils 20 Fragen zum Wettbewerb erforderten aktive „Forschungsarbeit“ der teilnehmenden Schulkassen. Für die 8. und 9. Klassen galt es, sich mit Themen rund um die Grünen Berufe, Agrarpolitik, Pflanzenbau und Tierhaltung auseinanderzusetzen. Bei den Jüngeren waren die Fragen bunt gemixt. In die beiden Gewinner-Losboxen hatten es alle Klassen geschafft, die mindestens 18 richtige Antworten hatten.

Von MAZonline