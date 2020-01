Brück

Das Jahr hält für die Evangelische Gemeinde Brück einige Veränderungen parat.Das prognostiziert Pastor Helmut Kautz. Für ihn beginnt nach zwölf Jahren ein neuer Lebensabschnitt. Mit seiner Ehefrau Almut wechselt er ins Klosterstift Marienfließ. Im August wird es soweit sein.

Deshalb wird der Geistliche nicht weniger als acht Abschiedspredigten halten, um sich acht Handlungsfeldern der Gemeinde zu widmen. Den Auftakt bildet an diesem Sonntag, 10.30 Uhr, in der Lamnertuskirche eine Reflexion der Begabungen der Mitarbeiterschaft, heißt es in einer Ankündigung. Später geht es auch um zweckmäßige Strukturen oder inspirierende Gottesdienste.

Am 15. Februar wird es zudem einen Zukunfts- und Planungstag geben. Dann sollen die Perspektiven ausgelotet werden. Im Vorfeld wird gerade –nach 2007 und 2013 zum dritten Mal –per Umfrage ein Gemeindeprofil erstellt. Ungeachtet allgemein verbesserter Werte gab es bislang Nachholbedarf bei der leidenschaftlichen Spiritualität.

Von René Gaffron