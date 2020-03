Brück

Die Neuendorfer werden sich an die vergifteten Orgelpfeifen erinnern.In Rottstock haben sich Schach spielende Pfadfinder ins Gedächtnis eingebrannt. Beim ersten Alpha-Kurs haben die Teilnehmer das Granit-Werk im Gewerbepark besucht. Das alles ist schon eine Weile her. Doch es gibt Grund, jetzt zurückzuschauen, was sich alles in Brück und Umgebung ereignet hat.

Denn demnächst werden Pfarrer Helmut Kautz und Ehefrau Almuth einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Sie pendeln schon häufiger zu ihrem neuen Wohnort –dem Klosterstift Marienfließ. In Brück beginnt die Zeit des Bilanzierens.

Umzug in die Kirche

Dazu wird für Mittwoch, 14 Uhr, zum Gesprächsnachmittag der Evangelioschen Gemeinde eingeladen. Er findet diesmal in der Lambertuskirche statt, um zur Gesundheitsvorsorge genügend Abstand voneinander halten zu können. Deshalb ist es ratsam, warme Kleidung anzuziehen, heißt es.

Dann sollen gemeinsam die Jahre 2007 bis 2013 mit je 5 Bildern noch einmal reflektiert werden. Das ist genau die Hälfte der Zeit, die Familie Kautz in Brück gewirkt hat.

Nicht unerwähnt bleibt das Jahr 2008, als beim Gemeindefest in Trebitz das Ehepaar Asse, die Vorgänger-Familie, geehrt wurde und die erste Kinderbibelwoche stattfand. „Es soll ein Nachmittag der Erinnerung und Dankbarkeit sein“, wünscht sich der Gastgeber.

Von René Gaffron