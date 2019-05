Brück

Gegen den Plan zum Bau eines Windrades am Rande des Gewerbegebietes Brück hat sich Widerstand formiert. Die Gegner laden für Donnerstagabend nun zu einem Bürgerforum ein. Aus ihrer Sicht hätten der Investor Marcus-Oliver Mattes und die von ihm für das Projekt gebundene Firma Energiequelle bislang nicht „die gesamte Öffentlichkeit“ ausreichend zu dem Vorhaben informiert, heißt es in der von den Unternehmern Detlev Seeliger, Thomas Haseloff, Michael Klenke und dem Juristen Claus-Peter Martens unterzeichneten Einladung zu der Gesprächsrunde.

Investoren hatten bereits informiert

Ende März hatten die Familie Mattes, die im Gewerbegebiet Granitwerke betreibt, gemeinsam mit der Energiequelle GmbH zu einem Tag der offenen Tür geladen. Öffentlich vorgestellt wurde bei dem Bürgercafé der Plan zum Bau eines insgesamt circa 235 Meter hohen Windrades mit einer Nabenhöhe von 160 Metern. Es soll auf ihrem privaten Acker-Grundstück am Rande des Brücker Industriegebietes errichtet werden und dazu beitragen, den großen Strombedarf der Firmen zu decken.

Die Gegner – darunter Bewohner der Brücker Lindenstraße sowie Firmeninhaber aus dem Gewerbegebiet – fürchten jedoch negative Auswirkungen auf die Wohnqualität in Bereichen der Stadt Brück sowie des Dorfes Linthe. Auch erwarten sie Beeinträchtigungen für die nach ihren Angaben rund 1000 Beschäftigten im Gewerbegebiet Brück/ Linthe.

Gegen Ziele des Bebauungsplans

Die Errichtung der Windkraftanlage widerspreche den von den Brücker Stadtvätern bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „ Gewerbegebiet Brück-Rottstock“ Anfang der 90er-Jahre festgelegten Zielen.

„Die Errichtung einer derart monströsen Windenergieanlage steht nicht nur im Widerspruch zu den Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse, sondern auch zu der in dem Gewerbegebiet ausdrücklich statthaften Errichtung von Wohngebäuden“, heißt es von den Kritikern des Windradprojektes. Aktuell leben dort rund 300 Menschen, vor allem in den vom Landkreis noch bis Oktober betriebenen Flüchtlingsheim auf einem Firmengelände.

Brandgefahr befürchtet

Die Kritiker fürchten zudem Brandgefahren, die von der Energieanlage ausgehen und zur Gefährdung nicht nur eines nahe gelegenen Öl- und Gaslagers einer Firma führen könnten. Daher sollten Windkraftanlagen laut ihrer Forderung nur in den von der Regionalen Planungsgemeinschaft ausgewiesenen Eignungsgebieten errichtet werden.

Das Bürgerforum findet statt am Donnerstag in Räumen der Firma Mapco-Autotechnik am Gregor-von-Brück-Ring 1. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Von Thomas Wachs