Borkwalde

Die Frida ist voll bis fast oben hin. Manchmal lässt sie sich nicht mehr schließen. Gemeint ist die ausgediente Telefonzelle am Kreisel an der Borkwalder Hauptstraße, die zu einer Bücherzelle vor zehn Jahren verwandelt wurde. Seitdem kümmern sich eine Handvoll Borkwalder ehrenamtlich um das liebevoll bemalte Telefonhäuschen im Ort.

Regeln für die Benutzung der Bücherzelle In die Regale dürfen nur so viele Bücher einsortiert werden, wie wieder mitgenommen werden. Die Bücher sollten in den Regeln stehen und sich nicht am Boden stapeln. In die Frida gehören nur Bücher – keine Spielsachen oder alte Erinnerungsstücke.

Doch seit der Pandemie finden die Einwohner eher eine Müllhalde als eine gemütliche Lesezelle vor. „Wir haben den Verdacht, dass viele Leute ihre Keller leerräumen, anstatt ihre Bücher in der Papiertonne zu entsorgen“, ist Heribert Heyden verärgert. Da die Zelle in der Seitenstraße steht, fühlen sich die „Täter“ leichter unbeobachtet, so seine Vermutung.

Bei den routinemäßigen Kontrollen standen vor kurzen noch vier große Umzugskartons voller Bücher in der ausrangierten Telefonzelle. „Da mussten wir das Auto holen, um die Bücher wegzubringen“, berichtet der Borkwalder, der mit seiner Frau üblicherweise mit Stofftaschen ausgerüstet die „Frida“ freiräumt. „Das Problem ist, dass viele dieser abgestellten Bücher eklig sind, weil sie entweder verschmiert, vollgesabbert oder verschimmelt sind. Das gehört nicht in die Bücherzelle, alleine schon aus Gesundheitsgründen“, betont der 67-Jährige.

Bücher und Zeitschriften gehören nicht auf den Boden. Quelle: Johanna Uminski

In der Vergangenheit gab es eher das Problem, dass die Frida an inneren Werten einbüßte und nur noch wenige Bücher in der Ausleihzelle den Leseratten zur Verfügung standen. Ganz anders jetzt. Aktuell kämpfen die Initiatoren immer wieder gegen die Vermüllung in der Bücherzelle. Doch seit der Pandemie ist das Problem nicht mehr zu bewältigen, erklären Martina und Heribert Heyden, die regelmäßig den Inhalt der Frida kontrollieren. „Einmal wöchentlich entfernen wir stapelweise Bücher. Wir haben sie nicht gezählt, aber seit der Pandemie haben wir hunderte von Büchern rausgeholt.“

Ärgerlich ist auch, dass die Sprechzelle darüber hinaus als Entsorgungsort für Stehlampen oder Kuscheltiere verwendet wird, berichtet das Ehepaar. „Die Kuscheltiere waren in einem sehr abgeliebten Zustand, was schön für die Kinder ist, aber so ein Spielzeug sollte man nicht weitergeben.“ Eine weitere Schwierigkeit ist, dass bei Überfüllung sich die Tür der Telefonzelle nicht mehr schließen lässt und so Kälte und Feuchtigkeit den Büchern den Rest geben. „Die Leute haben kein Verständnis dafür, nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn“, zeigt sich Heribert Heyden verärgert.

Es gibt Grenzen

Die Bitte der Heydens ist, dass die Leute wirklich vorher überlegen, welche Bücher sie reinstellen und sich fragen, ob diese noch lesenswert und in einem guten Zustand sind. „Sie sollten sich an die Regeln halten, ein Buch nehmen und ein Buch reinstellen. Und wenn ein Buch mal auf dem Boden landen, dann sollten sie es aufheben und in das Regal stellen.“

Die Initiatoren überlassen aber den Zustand der Frida in Zukunft nicht mehr dem Zufall. Ab sofort findet täglich eine Kontrolle von ehrenamtlichen Borkwaldern statt, denen die bunte Frida am Herzen liegt, erklärt Heribert Heyden. „Derjenige, der sich gerade dafür zuständig fühlt, nimmt die nicht mehr zu verwendenden Büchern aus der Zelle und entsorgt sie in der Tonne.“ Allerdings gibt es hier Grenzen, so der Borkwalder.

Eine engagierte Einwohnerin stapelt aus Platzmangel die aussortierten Bücher in ihrem Gartenhaus, da die Kapazität Bücherausleihzelle ausgereizt ist. „Nicht alle Bücher sind in einem schlechten Zustand und zu schade für die Tonne. Wir haben die Hoffnung, dass die Frida bald wieder so leer ist, dass wir die gesammelten Bücher zurückbringen können.“ Die Borkwalderin Ute-Ilse Thilo, die auch der Bücherzelle den Namen „Frida“ gab, brachte vor fast zehn Jahren die ausgediente Telefonzelle in die Waldgemeinde. Der Name „Frida“ ist eine Abkürzung für die freie individuelle Dauer-Ausleihe.

Von Johanna Uminski