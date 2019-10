Golzow - Bücherzelle für Golzow Eine öffentliche Mini-Bibliothek wollen die Landfrauen nun auch in Golzow aufstellen. Die Kommunalpolitiker zeigten sich von der Idee angetan.

Die erste Nutzerin des neuen Bücherregals in Reckahn, den die Landfrauen in einer ausrangierten Telefonzelle realisiert haben. Das kleine Mädchen leiht sich ein Spiel aus. Eine ähnliche Literaturzelle wollen die Landfrauen nun auch in Golzow aufstellen. Quelle: Marion von Imhoff