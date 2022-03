Bürgerverein Brück ruft zum Frühjahrsputz an der Kleinen Plane auf

Brück

Zeit für den Frühjahrsputz. Der Brücker Bürgerverein hat deshalb zum Arbeitseinsatz an der Kleinen Plane aufgerufen. Treff dazu ist am Sonnabend von 8.30 Uhr bis 13 Uhr, an der Kleinen Plane.

Aktion auch zu Ehren des Ehrenbürgers von Brück

Bei dem Einsatz sollen Sturmschäden beseitigt und allgemeine Aufräum-Arbeiten erledigt werden. Darüber hat Vereinssprecher Torsten Garpow informiert. Er bittet alle Einwohner auf, das Anliegen – nicht zuletzt das Vermächtnis des kürzlich verstorbenen Ehrenbürgers Siegfried Tagnatz – zu unterstützen.

Es wird gebeten, Hacken, Schaufekn und Harken mitzubringen. Die Aufgaben werden an der Silberbrücke am Radweg R 1 verteilt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Von René Gaffron